海軍男與女同袍進摩鐵！酒後「強迫激情滾床」　他喊：我們很曖昧...下場曝

▲海軍男與女同袍相約摩鐵飲酒聊天，卻獸性大發硬上對方。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者戴若涵／花蓮報導

花蓮一名海軍軍人阿敘（化名）2018年與女性同袍小憶（化名）到摩鐵喝酒聊天，情不自禁硬上小憶得逞，事後雙方和解，小憶還為男方求情。花蓮地方法院日前依強制性交罪判阿敘有期徒刑1年8月，緩刑4年，期間付保護管束，還要提供120小時的義務勞務。可上訴。

根據判決書，阿敘2015年9月入伍，2019年5月退伍，2018年12月9日上午與同在部隊服役的小憶相約花蓮縣一間摩鐵喝酒聊天。上午10時許阿敘先是違反小憶的意願，撫摸親吻她的臉、胸，隨後再強脫褲、壓制小憶雙手性侵得逞。事後小憶決定報警處理。

雖然阿敘犯的強制性交罪法定最輕本刑為3年，但法院審酌他與小憶原為軍中同袍相約外出，飲酒聊天後，才會在自認彼此關係曖昧且有酒意的情況下，未能克制生理衝動釀下大禍，審理時也坦然認罪，小憶也為他求情，希望能「從輕量刑」，因此決定酌減其刑。

最後花蓮地方法院依現役軍人犯強制性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並提供120小時的義務勞務。全案仍可上訴。

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