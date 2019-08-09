認識第一天就到男網友家！16歲少女遭「嘴巴脫衣」性侵　夜夜惡夢拒和解

少女初識男網友就跑去對方家，結果慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

少女「小珍」透過聊天軟體認識董姓男子，當天就相約到董男家，在房間各自玩手機。殊不知，董男覬覦小珍美色，藉口看她手機靠近後開始上下其手，小珍奮力反抗但雙方體型差距太大，慘遭對方脫褲性侵得逞。由於小珍心理受創甚深，至今仍會做惡夢驚醒，堅持不和解。台中地院依強制性交罪判董男3年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，董事男子在2018年10月某日，透國中國大陸開發的手機聊天軟體「探探」，發現16歲少女小珍符合交友條件且表示有好感，雙方聊一下後董男就約小珍到他家，在小珍同意後，由董男騎車接送。

單純的小珍跟董男在房間內，原本只是各玩各的手機，但顯然董男醉翁之意不在酒，他先以借手機為由靠近小珍，將她手機放到一旁，接著就開始隔著衣服摸她胸部。小珍當下極力拒絕、反抗腳踢，但董男體型比小珍壯碩，仍將其壓制在床，並先以嘴巴脫去上衣、再強脫她的褲子性侵得逞。

事後董男雖坦認犯行，並向法官表示願意跟對方和解，希望能減刑。但小珍父親庭上明確告訴法官「不願和解」，因為小珍到現在「晚上睡覺都還會嚇醒、嚇哭！」

法官審酌，董男明知小珍是未成年的高中生，對方已極力反抗竟仍對她性侵，造成無可抹滅的身心創傷，不適用減刑，依強制性交罪判他3年2月。

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