影／網購500顆蛇蛋託運　太熱孵出11條「眼鏡王蛇」滿地亂爬

記者魏有德／綜合報導

大陸近日天氣炎熱，有民眾從網路購買「蛇蛋」泡酒，不料卻在包裹運送途中孵出劇毒的「眼鏡王蛇」，嚇壞不少人。陸媒報導，江西九江車站托運行李處，日前竄出11條活蛇，據悉是一男子從廣西網購18公斤約500顆蛇蛋，透過鐵路運輸要寄到九江，因天氣太熱，孵出的毒蛇竟破箱而出，所幸未造成意外。

▲漆姓男子網購蛇蛋孵出眼鏡蛇。（圖／翻攝大陸網站）

《江南都市報》報導，江西九江火車站的工作人員在查看行李過程中，發現地上有黑乎乎的東西在扭動，走近一看居然有蛇從一個包裹中爬出來，10多條蛇在地上到處亂爬，嚇壞工作人員，經專家鑒定發現這些蛇是劇毒的「眼鏡王蛇」。

▲漆姓男子網購18公斤約500枚蛇蛋用來泡酒。（圖／翻攝大陸網站）

據了解，這批蛇是一名漆姓男子為了泡製藥酒，在網上買了500多枚眼鏡蛇蛋，出乎意料的是，這些蛇蛋被裝進包裹，透過火車托運的過程中，由於天氣太熱，居然孵化出25條蛇，其中有11條活蛇。

▲孵化出來的眼鏡王蛇毒性猛烈，工作人員小心處理。（圖／翻攝大陸網站）

經專家到場鑒定後發現，這批蛇是眼鏡王蛇，性情兇猛、行動敏捷、排毒量大，毒性極強，幸好及時處置，沒有咬傷工作人員及民眾，否則後過不堪設想。

警方表示，按照鐵路部門的規定，蛇、猛獸和每頭超過20公斤的活體動物不能藉由包裹運輸。

