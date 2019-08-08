6.0強震狂搖中起身…中和婦遭「50kg鐵衣櫃」重壓！慘埋衣服堆　送醫搶救亡

記者趙永博、莊智勝／新北報導

宜蘭外海8日清晨5時28分芮氏規模6.0地震強襲，北台灣劇烈搖晃，位於中和新生街186巷一處民宅內鐵製衣櫃也遭震倒，導致一名65歲的婦人遭壓傷、受困衣櫃下方，身旁的丈夫驚醒後急忙奔出求救，找來鄰近住戶一起將衣櫃搬起、並將層層堆疊的衣物撥開，但婦人脫困後卻已無呼吸心跳，送往雙和醫院搶救後仍於稍早宣告不治身亡。

▲婦人與丈夫當時就睡在1樓臥室內。（圖／記者趙永博翻攝）

據了解，當時婦人與丈夫就睡在1樓臥室內，婦人睡在床鋪外側、靠近衣櫃處；清晨5時28分天搖地動的當下，婦人驚醒起身，才剛想下床，不料身旁重達約50公斤的鐵製衣櫃卻遭震倒，當場重壓在婦人身上，且由於櫃內堆放許多衣物，因此婦人第一時間被埋在衣堆之中動彈不得。

當時身旁的丈夫見到妻子遭壓，嚇得急忙奔出房門求救，鄰近住戶聞聲也前來相助，眾人一同將鐵製衣櫃搬起，並撥開層層衣物救出婦人，無奈當時婦人已經沒了氣息。事後消防隊員趕抵現場，立即將婦人送往最近的雙和醫院搶救，但仍宣告不治身亡；而丈夫稍早也被帶回派出所進行筆錄，全案正進一步釐清中。

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▼目前婦人仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。（圖／記者趙永博翻攝）