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台南市長黃偉哲慰問官田營區新訓役男　贈加菜金與農特產品

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▲台南市長黃偉哲前往台南官田營區，探視203旅陸軍軍事訓練役男，除慰勞速食餐點外，並親自致贈5萬元加菜金及玉井芒果禮盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往台南官田營區，探視203旅陸軍軍事訓練役男，除慰勞速食餐點外，並親自致贈5萬元加菜金及玉井芒果禮盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8月9日前往台南官田營區，探視203旅陸軍軍事訓練第0095梯次新訓役男，除慰勞速食餐點外，並親自致贈5萬元加菜金及玉井芒果禮盒。

黃偉哲市長表示，服兵役是人生難得的經驗，更是踏入社會的第一步，勉勵役男把握入伍時間鍛練體魄，學習適應團體生活，期待各位都能通過嚴格的訓練，快樂服役、平安退伍。

黃偉哲感謝203旅孫志豪旅長能夠安排這個機會，讓市政府及各區區長能夠來看自己家鄉子弟。黃偉哲說，學員服役4個月中，雖然役期縮短了，但是訓練是不打折的，尤其剛剛看到各位精實的訓練及整齊的紀律，內心除了感到非常欣慰外，也感謝大家為國家守護住的時間跟精神，不僅盡國民的義務，也保護民眾的安全。黃偉哲並代表台南市189萬市民跟大家致上敬意及謝意。

▲台南市長黃偉哲前往台南官田營區，探視203旅陸軍軍事訓練役男，除慰勞速食餐點外，並親自致贈5萬元加菜金及玉井芒果禮盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲並指出，剛有特別留意簽名簿，知道彰化縣王縣長也有來，所以他是第2位地方首長來探視子弟兵，但是不管是第幾位，其實對大家的關心，以及家鄉父老們對大家的期待都是一樣的。他再次祝福大家在營一切順利，訓練精實，負起保家衛國這個神聖的責任。

▲台南市長黃偉哲前往台南官田營區，探視203旅陸軍軍事訓練役男，除慰勞速食餐點外，並親自致贈5萬元加菜金及玉井芒果禮盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日探視活動輕鬆愉快，役男們認為受訓期間學習了如何管控自己的時間、體會團隊精神的重要及結交到許多朋友；203旅孫旅長也代表全體役男感謝黃偉哲市長來慰勞，現場亦回贈感謝狀予市府，最後黃偉哲市長和役男們合影留念。

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關鍵字：台南市長,黃偉哲,官田營區,役男,加菜金,農特產品

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