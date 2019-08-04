「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

▲台南市長黃偉哲出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

所謂「城隍廟無普，無人敢普」，是安平自古流傳關於普度的俗諺，七月普度時節，城隍廟普度必先舉行，其他廟宇才進行私普，為表彰台南地方廟宇傳承民俗之貢獻，市長黃偉哲8月4日出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。

黃偉哲市長說，經過文化局召集相關學者專家審慎地研考，經過審議後通過將「安平鎮城隍廟公普」儀式登錄為南市無形文化資產，登錄名稱即為「安平鎮城隍廟公普」，並由城隍廟與安平十角頭廟共同保存。

黃偉哲表示，非常感謝安平地區的宮廟為後代子孫傳承了這個歷史悠久的公普儀式，成為珍貴的無形文化資產。希望透過今日的授證致意，讓這項於民間習俗甚有意義的宗教儀式可以永續流傳。

文資處表示，「安平鎮城隍廟公普」傳承迄今已1百多年，城隍廟主事者盡心盡力，傳承此俗。安平的各角頭廟亦輪流承擔起主普的重任，從最早期的六角頭至現今的十角頭，自動自發，從不間斷。先公普、再私普的模式，亦運作完善，除了顯現出城隍廟公普的特殊地位，也展現了安平人高度的向心力。如今登錄為台南市無形文化資產，可謂實至名歸。

「安平鎮城隍廟公普」於2018年11月公告登錄為台南市定民俗，保存者為安平城隍廟暨安平十角頭廟。安平城隍廟創設於清乾隆年間，為安平四大公廟之一，每年七月的城隍廟公普皆由各角頭廟輪流擔任主普，俟公普完畢，其餘角頭廟始進行私普，當地自古即有「城隍廟無普，無人敢普」之俗諺，民俗傳承迄今，至少已1百多年。原先之六角頭增為十角頭，各角頭廟輪流擔任城隍廟公普的模式仍持續而未中斷，普度前之放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等儀式內涵豐富，值得肯定與保存。