　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

所謂「城隍廟無普，無人敢普」，是安平自古流傳關於普度的俗諺，七月普度時節，城隍廟普度必先舉行，其他廟宇才進行私普，為表彰台南地方廟宇傳承民俗之貢獻，市長黃偉哲8月4日出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。

▲台南市長黃偉哲出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，經過文化局召集相關學者專家審慎地研考，經過審議後通過將「安平鎮城隍廟公普」儀式登錄為南市無形文化資產，登錄名稱即為「安平鎮城隍廟公普」，並由城隍廟與安平十角頭廟共同保存。

▲台南市長黃偉哲出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常感謝安平地區的宮廟為後代子孫傳承了這個歷史悠久的公普儀式，成為珍貴的無形文化資產。希望透過今日的授證致意，讓這項於民間習俗甚有意義的宗教儀式可以永續流傳。

文資處表示，「安平鎮城隍廟公普」傳承迄今已1百多年，城隍廟主事者盡心盡力，傳承此俗。安平的各角頭廟亦輪流承擔起主普的重任，從最早期的六角頭至現今的十角頭，自動自發，從不間斷。先公普、再私普的模式，亦運作完善，除了顯現出城隍廟公普的特殊地位，也展現了安平人高度的向心力。如今登錄為台南市無形文化資產，可謂實至名歸。

▲台南市長黃偉哲出席「安平鎮城隍廟公普」儀式，並頒發無形文化資產登錄證書，表達對保存團體之敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「安平鎮城隍廟公普」於2018年11月公告登錄為台南市定民俗，保存者為安平城隍廟暨安平十角頭廟。安平城隍廟創設於清乾隆年間，為安平四大公廟之一，每年七月的城隍廟公普皆由各角頭廟輪流擔任主普，俟公普完畢，其餘角頭廟始進行私普，當地自古即有「城隍廟無普，無人敢普」之俗諺，民俗傳承迄今，至少已1百多年。原先之六角頭增為十角頭，各角頭廟輪流擔任城隍廟公普的模式仍持續而未中斷，普度前之放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等儀式內涵豐富，值得肯定與保存。

ET快訊
暑輔遭推下樓！她全身骨折「內臟撕裂」　母淚：兇手竟回教室吃早
騙到樓梯間！大叔鋪草蓆逼張腿「激戰再內O」　她淚：鬼一樣對我
獨／「大鵬」馮世寬點頭接退輔會主委　最快下週公布
快訊／IG、臉書再當機！限時動態「紅光卡死」故障　網全哀號了

關鍵字：安平,城隍廟,公普,無形文資,黃偉哲,普度,授證

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍

苗栗酒駕新制上路！首月強力取締253件酒駕　9乘客「連坐一起罰」

台南男第8次酒駕被逮！法官認定行為「惡性」　判刑8月

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

王力宏《好聲音》太欣賞男選手！　強制讓3位導師全轉身...一看都傻了XD

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

到哪都要看！她邊游泳邊追劇　抬頭捷1小時...網驚：高高手！

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

韓國瑜桃園造勢狂嘆「人民好苦」　怒轟小英無能總統讓台越來越窮

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍

苗栗酒駕新制上路！首月強力取締253件酒駕　9乘客「連坐一起罰」

台南男第8次酒駕被逮！法官認定行為「惡性」　判刑8月

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

基努李維「殺神」形象掰了！　爽露油肚+激凸一點…網：我的李維崩壞了

U12世界盃／因傷沒能投球　江宗駿獲最佳外野肯定好開心

暑輔遭推下樓！她全身骨折「內臟撕裂」　母淚崩：兇手竟回教室吃早餐

《街舞2》同戰隊員互搶冠軍門票！　結局讓羅志祥眼眶全濕了

中職／史上第7位生日勝投、MVP　羅里奇感動隊友這麼拼

快訊／3男3女宜蘭古魯山徑北峰迷途　目前無法下山

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

不說你絕對不知道！這些蛋糕、牛肉麵其實是「蠟燭」　可愛又有創意

中職／超級新人2天敲8安打　林靖凱：運氣好

U12世界盃／本壘功臣江庭毅：黃天賜安打、我就安打

遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

地方熱門新聞

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

桃園最美韓粉　陸配姐妹現身挺韓

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

桃園龍舟划進美國　首度征戰就拿..

台南東山區發現男浮屍

兼母職20餘年　 93歲歐日昇..

金曲歌王謝銘祐同台獻唱

善化警取締闖紅燈等違規57件

波蘭美聲與台灣歌謠　巨城聽天籟

男8次酒駕　法官認行為惡性判8..

走失小男童聽不懂中文　只會哭！

新北兒童藝術節　道路交通管制

U12世界盃少棒賽中華隊勇奪冠..

更多熱門

相關新聞

台南市勞工模範父親表揚大會

父親節即將來臨，台南市政府勞工局8月3日舉行「台南市勞工模範父親表揚大會」，由黃偉哲市長頒發象徵「奉獻」的獎牌給20位傑出爸爸，感謝全天下父親們對家庭與社會的付出與貢獻，現場許多模範父親的親友團齊聚獻上祝福，一同見證父親榮耀的一刻。

黃偉哲勉勵首次培訓130名防災士

巴克禮公園開放前黃偉哲視察園區

台南七夕愛情嘉年華登場

攜手助愛歡慶中秋積極促銷秋節愛心禮盒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

獨／林昶佐8月低調帶黃捷赴美募款

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

唐綺陽2019下半年工作運大公開！

小嫻剪耳下1cm激短髮！

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼：有人要開槍！

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」下場曝光

吹整晚冷氣！19歲女大生隔天心跳暫停

更多

最夯影音

更多

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面