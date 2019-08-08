蔡英文約見面遭賴清德婉拒…卓榮泰也隻字未提「蔡賴配」

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

民進黨總統初選後啟動整合，外界關注「蔡賴會」何時成行，對此，黨主席卓榮泰證實5日已與前行政院長賴清德見面，但談話內容對「蔡賴配」、「立委提名」等事隻字未提，據了解，總統蔡英文也致電賴清德希望談論選務工作，卻遭到婉拒。

賴清德從日本返台後，蔡英文已致電希望促成兩人見面，她6日表示，知道賴清德回國了，都有聯絡也知道賴清德的情況，並強調團結是沒有問題的，「我們需要溝通就溝通，不需要什麼政治的什麼會」

至於「蔡賴會」何時成行？台南市長黃偉哲說，他奉蔡英文之命，要跟賴清德安排一個時間，「已經把話帶出去了」，大約在這幾個禮拜，應該就會看到。不過，關於見面一事，賴清德回應目前暫時不用，如果真有需要再來談。

對於外傳卓榮泰5日下午南下與賴清德見面，並談及列入不分區立委名單的意願，不過遭到當場回絕，卓榮泰7日證實兩人確實有見面，但沒有所謂立委提名的報告跟承諾，「當然不可能在這時候跟賴清德提不分區的問題，這是非常失當的」而是談論政局發展、新興政黨出現，還有黨內問題。

至於「蔡賴配」的可能性，蔡英文說，民進黨的團結是無庸置疑的，一定會在適當的時候有最佳的組合出現；卓榮泰指出，這必須要由總統候選人，來跟希望搭配的候選人來做說明，所以他並沒有傳達給賴清德；黃偉哲則認為，蔡賴合應該沒問題，蔡賴配還不知道，民進黨不管是黨內的整合，或是蔡英文跟賴清德兩個人之間的默契，應該是更順、更好，而且超越對手。