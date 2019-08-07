蔡賴會何時成行？　黃偉哲：話已帶出去蔡賴之合應沒問題

▲黃偉哲說，他奉蔡總統之命，要跟賴清德前院長安排一個時間，他已經把話帶出去了，大約在這幾個禮拜，應該就會看到。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對蔡英文總統與賴清德合作問題表示，他們透過中間人應該有一個相當程度的共識跟默契，他相信蔡賴合作是沒有問題的，蔡賴配則還不知道，民進黨在整合已贏得先機，民進黨現在高度溫度都不錯，所以態度要更謙和謙卑，來贏得2020大選。

黃偉哲說，他奉蔡總統之命，要跟賴清德前院長安排一個時間，他已經把話帶出去了，大約在這幾個禮拜，應該就會看到。黃偉哲說他相信蔡賴合應沒問題，蔡賴配則還不知道，但是比起對手陣營來講，還在那邊誰跟誰，誰出線不出線，誰只是語音留言，這個部分來講，民進黨不管是黨內的整合，或是蔡英文總統跟賴清德院長兩個人之間的默契，他想應該是更順、更好，而且是超越對手。

黃偉哲說天下武功無堅不破，唯快不破，當然整合得快，步伐邁得快，其實就贏得先機，他覺得其實這部分，全台灣的民眾都在看，當然柯P在6日也成立了新政黨，他也予以祝福，但是政黨是大家一起合作，一起眾志成城達成共同的目標，那他也要祝福全台灣第347個政黨，這個柯P所組的政黨，能夠順利。

針對柯文哲組黨還有提出「貪汙說」，黃偉哲說，他覺得其實態度決定高度，高度決定溫度，民進黨現在溫度不錯，所以高度是也，所以民進黨態度要更謙和更謙卑比較好，如果溫度不好，才會氣急敗壞罵人，他覺得其實這部分，事實民眾都在看，那用這樣的方式攻擊，左打藍打綠，應尊重再尊重。

對於香港再爆發罷工問題，黃偉哲說香港人民爭取自己的言論自由，爭取自己的法律自由，這個是香港人民的選擇，我們當然是尊重，因為中共已經表示一國兩制、港人治港50年不變，所謂的這個舞照跳馬照跑，這是當年鄧小平先生所講的，那時隔到現在，從1997到2019年才22年，事實上好像有一點改變了，那不管如何，香港民眾的一個想法，我們充分理解，我們也跟香港民眾站在一起。