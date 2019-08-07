　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡賴會何時成行？　黃偉哲：話已帶出去蔡賴之合應沒問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲黃偉哲說，他奉蔡總統之命，要跟賴清德前院長安排一個時間，他已經把話帶出去了，大約在這幾個禮拜，應該就會看到。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲說，他奉蔡總統之命，要跟賴清德前院長安排一個時間，他已經把話帶出去了，大約在這幾個禮拜，應該就會看到。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對蔡英文總統與賴清德合作問題表示，他們透過中間人應該有一個相當程度的共識跟默契，他相信蔡賴合作是沒有問題的，蔡賴配則還不知道，民進黨在整合已贏得先機，民進黨現在高度溫度都不錯，所以態度要更謙和謙卑，來贏得2020大選。

黃偉哲說，他奉蔡總統之命，要跟賴清德前院長安排一個時間，他已經把話帶出去了，大約在這幾個禮拜，應該就會看到。黃偉哲說他相信蔡賴合應沒問題，蔡賴配則還不知道，但是比起對手陣營來講，還在那邊誰跟誰，誰出線不出線，誰只是語音留言，這個部分來講，民進黨不管是黨內的整合，或是蔡英文總統跟賴清德院長兩個人之間的默契，他想應該是更順、更好，而且是超越對手。

黃偉哲說天下武功無堅不破，唯快不破，當然整合得快，步伐邁得快，其實就贏得先機，他覺得其實這部分，全台灣的民眾都在看，當然柯P在6日也成立了新政黨，他也予以祝福，但是政黨是大家一起合作，一起眾志成城達成共同的目標，那他也要祝福全台灣第347個政黨，這個柯P所組的政黨，能夠順利。

針對柯文哲組黨還有提出「貪汙說」，黃偉哲說，他覺得其實態度決定高度，高度決定溫度，民進黨現在溫度不錯，所以高度是也，所以民進黨態度要更謙和更謙卑比較好，如果溫度不好，才會氣急敗壞罵人，他覺得其實這部分，事實民眾都在看，那用這樣的方式攻擊，左打藍打綠，應尊重再尊重。

對於香港再爆發罷工問題，黃偉哲說香港人民爭取自己的言論自由，爭取自己的法律自由，這個是香港人民的選擇，我們當然是尊重，因為中共已經表示一國兩制、港人治港50年不變，所謂的這個舞照跳馬照跑，這是當年鄧小平先生所講的，那時隔到現在，從1997到2019年才22年，事實上好像有一點改變了，那不管如何，香港民眾的一個想法，我們充分理解，我們也跟香港民眾站在一起。

ET快訊
獨／知名牛仔褲營運長「網愛」好友嫩妻！鹹濕對話流出：妳的O真
獨／郭台銘8月底決定是否參選　「郭柯結盟」要贏韓國瑜5-10
利奇馬海警延後17:30發布！「最新路徑出爐」周四上午發陸警

關鍵字：蔡英文,賴清德,黃偉哲,蔡賴合

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慶富案真相未明　國民黨團籲檢調勿「遇到高層就轉彎」

颱風要來…中元普渡　韓國瑜再唸心經「祈求高雄市民平安」

郭柯密會／郭台銘民調贏韓國瑜5％就參選？ 劉宥彤秒回7個字

潘恒旭「光腳ㄚ」辦公接地氣！怕不怕有異味…他笑：腳臭就穿王浩宇的襪子

34席次不分區找誰？民眾黨徵才鎖定這5類型

大部分台灣人都希望「蔡賴配」　辜寬敏：全力支持蔡英文

快訊／持續致電郭台銘　吳敦義：他有接電話我也不能講

獨／郭台銘8月底決定是否參選　「郭柯結盟」要贏韓國瑜5%到10%

活動延期郭台銘仍現身高雄？　劉宥彤：有可能！他很關心農友

荒誕謠言四處流竄…陳菊決定提告：從政成績不畏檢視

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

慶富案真相未明　國民黨團籲檢調勿「遇到高層就轉彎」

颱風要來…中元普渡　韓國瑜再唸心經「祈求高雄市民平安」

郭柯密會／郭台銘民調贏韓國瑜5％就參選？ 劉宥彤秒回7個字

潘恒旭「光腳ㄚ」辦公接地氣！怕不怕有異味…他笑：腳臭就穿王浩宇的襪子

34席次不分區找誰？民眾黨徵才鎖定這5類型

大部分台灣人都希望「蔡賴配」　辜寬敏：全力支持蔡英文

快訊／持續致電郭台銘　吳敦義：他有接電話我也不能講

獨／郭台銘8月底決定是否參選　「郭柯結盟」要贏韓國瑜5%到10%

活動延期郭台銘仍現身高雄？　劉宥彤：有可能！他很關心農友

荒誕謠言四處流竄…陳菊決定提告：從政成績不畏檢視

糊塗媽午覺醒來報警「2歲女兒不見了」　幾分鐘後在車上找到遺體

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

陳芳語被酸硬擠事業線！　「高EQ神回覆」展現天然呆

慶富案真相未明　國民黨團籲檢調勿「遇到高層就轉彎」

50萬杯拿鐵的消費力！打卡熱點貨櫃星巴克　營業額創全台門市之冠

不老朋友街舞秀 　高鐵台南站鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛

「英仙座流星雨」極大期8/13登場！肉眼可看、每小時最多110顆

Dappei／連梅根都愛！4種氣質超好的「襯衫裙」穿法一定要學

颱風要來…中元普渡　韓國瑜再唸心經「祈求高雄市民平安」

涉黨政軍、市佔太高　富邦「觀天下」有線電視換照開公聽會

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但台北市長柯文哲將組政黨及郭台銘回國後動向仍待觀察，前立法院長王金平近日勤走基層也堅稱「選到底」。柯文哲、郭台銘及王金平三方勢力若結合強攻2020，是否將為政壇..

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自..

謝維洲欠千萬賭債　謝長廷斷34..

蔡英文祖墳遭抗議　侯友宜回應了

郭柯密會2小時　內容全曝光　

韓國瑜曝選舉最大祕密　王定宇佩..

找到「謝維洲」了！「改姓跟母」..

2歲謝維洲要讓抱　謝長廷領養後..

一芳風波　柯P：白癡你理他幹嘛

去死韓粉轟：台灣人不適用愛與包..

年輕人不愛韓國瑜？　網：選總統..

柯允許雙重黨籍！館長：會招來蟑..

吳敦義憂聯絡不上郭台銘　王金平..

邱毅：柯文哲不可能選2020了..

獨派民調／蔡英文大勝韓、郭、柯

更多熱門

相關新聞

快訊／卓榮泰證實跟賴清德見面

民進黨主席卓榮泰7日證實，他已經跟前行政院長賴清德見面，不過並沒有如外傳談及列不分區立委名單，主要報告政局發展、新興政黨出現，還有黨內的問題。

台南率先籌備成立蔡英文總統競選總部

獨派民調／蔡英文大勝韓、郭、柯

直播／郭台銘參選總統呼聲高　結盟王、柯打趴蔡韓

預測柯、郭參選下場　阿扁：蔡英文應很清楚

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

刷撿到的悠遊卡買奶茶　一杯變3000

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面