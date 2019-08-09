北高髒話大不同？脫口秀妹子問「高雄生氣罵什麼」　觀眾神回：發大財

▲脫口秀演員龍龍。（圖／取自龍龍的沒梗人生）

記者林彥臣／綜合報導

台北人生氣跟高雄人生氣罵的髒話不一樣？脫口秀演員「龍龍的沒梗人生」在粉絲專頁上發布了一段日前表演的影片，問台下觀眾「高雄人生氣會罵什麼？」竟有觀眾神回，「發大財」讓現場觀眾笑翻。

龍龍在表演中說，「台北人生氣的時候都像是我現在，去死啦，X你娘！X掰」。龍龍接著問，高雄人生氣都罵什麼？現場有一位自稱是高雄人的觀眾說，「發大財！」讓現場觀眾全都鼓掌笑翻。

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龍龍說，高雄人是創造新詞彙的發源地欸！讓人搞不清楚在罵人還是在祝福他，「你！發大財！」

▲韓國瑜的口號「發大財」現在成為許多脫口秀演員的哏。（圖／記者季相儒攝）



龍龍解釋，它有很多個意思，第一個「你真的要發大財了」，第二個「你是智才會相信發大財」。

原本是表演者的龍龍反而被觀眾逗笑說，「你們很荒謬耶，我說實話，我不知道怎麼接下去了，因為這個太好笑了你知道嗎？還是你上來講好了！」

龍龍接著說，「這裡有韓粉嗎？我猜他也不敢舉手，或者是他現在心裡一直想著，喔！氣氣氣氣氣！偶是鋼鐵韓粉捏！當然是真的發大財啊！」

龍龍隔空安撫韓粉，「不要生氣、不要生氣、不要生氣，你們家國瑜要選總統了好不好，我們一個換一個可以嗎？很害怕今天粉絲頁被灌爆」。

龍龍接著急著解釋，「沒有沒有，我愛韓國瑜好不好」。現場觀眾馬上發出噓聲。

網友在「龍龍的沒梗人生」粉絲頁及youtube留言表示，「高雄人聽到發大財，會瞬間白眼，理智線斷掉」、「上次跟朋友吵架時，我說: 我們要用愛與包容來溝通呀~我馬上被罵髒話 XD」、「你才發大財！你全家都發大財！XDXDXD」、「韓國瑜還是有做事啦，他為脫口秀演員貢獻台詞，然後成為一堆梗圖的素材」、「講脫口秀的一定都超愛韓國瑜的，因為他才多了很多梗可以用」。