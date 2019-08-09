高雄「不得連署罷免提議」公文外洩　追追追！內賊疑民進黨助理之子

▲高市府公文外洩來源，疑似是許智傑服務處辦公室主任的兒子。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市政府日前傳出一份會議紀錄，要求每位公務員簽下「不得連署任何罷免之提議」，引發外界議論，現在高市府也查出這名外洩公文的同仁，疑似就是民進黨立委許智傑服務處主任的兒子。高雄新聞局長王淺秋也證實，確實有些跡證顯示「非常可能」，目前政風單位也正進行調查。

據了解，外洩這份公文的，疑似就是立委許智傑服務處主任的兒子，他進入市府約一年多時間，職位是約聘雇的職代人員，平常負責文書歸檔作業，市府從外洩的公文照片和該人員的特徵進行比對，發現某些部分相當符合，目前已由政風單位進行調查。

▲于姓男子臉書政治色彩鮮明。（圖／翻攝自當事人臉書）

這名于姓男子年約20多歲，臉書上經常轉PO政治色彩強烈的文章，例如他曾轉發台灣基進發言人陳柏惟的貼文，並寫下「能跟你一起抽煙談心，我覺得很驕傲」；也曾怒轟「這些投韓的高雄弱智…抹黑了陳菊、毀了高雄」等言論，政治立場鮮明。但據媒體報導，他本人否認有外洩公文。

記者到許智傑的服務處詢問，但服務處主任今不在辦公室，秘書表示，該名主任平常在外辦公居多，同仁們也都是看到新聞才知道發生此事。許智傑接受媒體電話訪問時表示，自己不清楚細節，但新聞上描述「主任的兒子否認此事」，希望市府可以詳查。

「這個主任平常工作上表現都不錯，但我並不太了解他兒子」，許智傑表示，現在社會每個人都有多元意見，但不要說意見不一樣就去罵人家，沒有必要。「當然如果上班時間發文就不恰當，上班時間有上班時間的規定，當然就要遵照規定」。

▲于姓男子臉書政治色彩鮮明。（圖／翻攝自當事人臉書）