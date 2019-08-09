柯文哲稱「擔任副手不如當市長」　徐永明：別打臉自己

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲近來動作不斷，日前先是大動作組黨，近來更有消息指出早在1日時，柯文哲就低調拜會鴻海創辦人郭台銘，雙方初步談妥對於2020大選的計畫，柯文哲9日上午受訪時表示，「我要擔任副手，那我就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩」。對此，時代力量立委徐永明呼籲，若柯文哲最後決定參選，務必先辭去市長一職，別打臉自己說過的話。

柯文哲9日上午受訪時表示，「我要擔任副手，那我就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩」？接著談及市長是否會做好做滿時，他表示「2個剛當選的市長是總統大選熱門人選，這不是正常國家該有的現象」，又稱自己是現任台北市長，自己在工作、一天只有24小時，但如果選舉選個意念的、報個名也不是很用力去選，那很奇怪。

對此，徐永明表示，柯文哲對於要不要參選總統還沒把話說死，但他也承認「一天只有24小時，哪有可能要當市長，又要當總統參選人」。既然如此，若柯文哲最後決定參選，務必先辭去市長一職，別打臉自己說過的話。

徐永明說，等到9月立法院開議，他將會正式提出禁止「帶職參選」的修法，但這不是為了「卡韓」或「卡柯」。他強調，兩位市長可以去選總統，但登記前必須先辭市長，唯有建立「不帶職參選」的規範，讓政治人物負起責任，台灣民主才能長治久安。