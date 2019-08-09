TVBS民調／台灣民眾黨打敗時代力量　成為第三大黨

▲柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，並獲選為黨主席。外界評估，時代力量支持者與柯文哲的支持者有高度重疊，2020立委選舉可能受到衝擊，連時代力量立委黃國昌日前也在臉書坦言，「柯文哲組黨，造成最大衝擊的，是時代力量」。根據9日最新民調，台灣民眾黨支持度為8%，而時代力量為4%。這顯示，台灣民眾黨對於時代力量的支持度可能產生影響。

柯文哲成立台灣民眾黨後，《TVBS》在調查政黨傾向題目，首度將台灣民眾黨列入調查。調查結果發現，台灣民眾黨支持度為8%，而時代力量則由7月17日的10%降為4%，這顯示，台灣民眾黨可能將瓜分時代力量2020大選的政黨票。

藍綠兩黨方面，該民調指出，國民黨以28%的支持度奪冠，成為目前最受歡迎的政黨，不過較上次民調減少3個百分點；而民進黨則以22%位居第二，較上次調查增加1個百分點。

《TVBS》民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於108年8月5日至7日晚間6點半至10點進行調查，共接觸1,287位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為148位，拒訪率為11.5%，最後成功訪問有效樣本1,139位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。