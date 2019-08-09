日本上皇后美智子確診早期乳癌　宮內廳：將接受手術

▲ 今年是明仁上皇與美智子結婚60周年。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據日本宮內廳最新消息，上皇后美智子確診早期乳癌，已確定未來將接受手術，時間點最快落在下個月。

NHK報導，美智子上月12日健康檢查時在左側乳房發現腫瘤，接著15日於東京大學醫學部附屬醫院接受核磁共振（MRI）追加檢查，被懷疑是惡性腫瘤。為此，美智子本月2日在宮內廳醫院接受進一步的組織檢查；結果顯示，她確診早期乳癌。

事實上，美智子過去10年都有定期做相關檢查，而最近一次檢查結果實屬正常。目前宮內廳已表示，美智子的狀況屬於早期確診，癌細胞轉移的可能性較低，8月下旬將依預定行程前往長野縣輕井澤町、群馬縣草津町靜養。報導指出，她將在9月以後接受手術。

▲ 明仁與美智子的世紀婚禮當年轟動日本全國。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回今年上半年，《日本經濟新聞》以「60年光輝的互相扶持」描述明仁夫婦的婚姻。這對夫婦間童話般的浪漫故事始於1957年8月的一場網球賽，引發大眾的美好想像，卻也為美智子帶來龐大的壓力。她是史上首位嫁給日本皇位繼承人的平民。

然而，美智子屢屢傳出健康狀況不佳的消息，也為她的公眾形象蒙上陰影；評論人士則將其歸咎於皇室朝臣及皇太后對美智子太過嚴苛。美智子經常提起自己的「悲傷和焦慮」，在2018年10月的84歲生日前夕便曾表示，「不論是太子妃或後來的皇后之位，對我來說都並不容易。」

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