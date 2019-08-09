美國批准252億軍售案　南韓軍購12架MH-60R海鷹直升機

▲MH-60R多功能海鷹直升機（MH-60R Multi-Mission Seahawk Helicopter）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國總統川普7日表示，南韓稍早已同意分擔更多的駐韓美軍費用，同時美國國防部也宣布，批准南韓8億美元（約新臺幣252億元）的軍售案，其中包含12架MH-60R多任務海鷹直升機（MH-60R Multi-Mission Seahawk Helicopter），以及互相搭配的雷達、通訊設備和武裝等。

美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）表示，批准的軍售案主要用來幫助南韓對抗地區性的威脅，並加強國土防禦能力，此外，MH-60R多任務海鷹直升機可以支援並對抗水面上的敵軍或潛艇，也可以負責輔助任務，如補給、搜救和通訊接力等，且是由美國國防武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）旗下的塞考斯基公司（Sikorsky）生產製造的。

川普先前曾公開指出，兩國目前正在針對駐韓美軍的問題展開討論，並表示南韓如今是一個非常富裕的國家，所以有義務為美國的軍事防禦作出貢獻，對此，南韓也同意增加軍費來對抗北韓的威脅，因此，兩國便開始展開提高軍費的磋商。

儘管川普多次表明，南韓應該對駐韓的28500名美軍承擔更多責任，但直到在2月所簽定的軍事協議裡，才將佈署部隊的款項從2018年的8.5億美元（約266億台幣）增加至2019年的9.24億美元（約289億台幣），期限則至明年2月底。對此，有專家認為此舉雖然造成美國盟友的不安，但卻讓川普能獲得美國右翼支持者的肯定，對競選連任也有很大的幫助。

韓國外交部7日也表示，美國國家安全顧問波頓（John Bolton)於上月訪韓期間，兩國官員便認同即將舉行的談判應該建立在理性和公平上，而北韓近日不斷在試射導彈，便是對美韓軍事演習的警告。