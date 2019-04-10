　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

明仁天皇喜迎60周年鑽石婚　平民皇后美智子引領皇室現代化獲愛戴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本明仁天皇、皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本明仁天皇、皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

高齡85歲的日本明仁天皇將於30日正式退位，由皇太子德仁繼位，新年號「令和」也已經在1日出爐。明仁與84歲的美智子皇后今（10）天迎來結婚60周年的「鑽石婚」紀念日，《路透社》指出，他們的婚姻促進了日本君主制的現代化。

一向嚴肅的《日本經濟新聞》以「60年光輝的互相扶持」描述明仁夫婦的婚姻，文中還有一張照片，其中可見德仁在最近一場演說中找不到正確的講稿頁數，而美智子在一旁冷靜的為他整理。

▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲ 明仁與美智子多年來互相扶持。（圖／路透社）

這對夫婦間童話般的浪漫故事始於1957年8月的一場網球賽，引發大眾的美好想像，卻也為美智子帶來龐大的壓力；她是史上首位嫁給日本皇位繼承人的平民。當時也在網球賽現場的織田和雄也指出，「在日本，打破傳統是極其困難的。」

他們的婚姻廣泛被視為真正出自愛情的結合（love-match），同時激起人民對美智子的期待。因為她是一名富商的女兒，有望使受傳統束縛的皇室更加現代化。

就許多方面來說，美智子都做到了。依照傳統，皇室的孩子皆由奶媽和助手撫養，但美智子親手撫養2名兒子和女兒，還為他們準備帶去學校的午餐便當。她帶頭向長者、身心障礙者及災難受害者在內的普通民眾伸出援手，經常彎下身來與人民擁抱、交談。這些舉動令保守派感到震驚，卻贏得了公眾的喜愛。

▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲ 平民身分令美智子備感壓力。（圖／路透社）

然而，美智子屢屢傳出健康狀況不佳的消息，也為她的公眾形象蒙上陰影；評論人士則將其歸咎於皇室朝臣及皇太后對美智子太過嚴苛。美智子經常提起自己的「悲傷和焦慮」，在2018年10月的84歲生日前夕便曾表示，「不論是太子妃或後來的皇后之位，對我來說都並不容易。」

另一方面，明仁經常向美智子表達感激之情。在他們的婚姻邁入50周年時，明仁坦言，若考慮到他們之間家世背景的差異，他並非總是「足夠體貼」；2018年年底慶祝85歲生日時也提到，「正當我作為成年的皇室成員準備展開人生的旅程時，與現在的皇后相遇，在彼此深刻的信賴下，結為連理，一同度過了這段旅程。皇后原本也只是一位國民，自從加入了我人生的旅途後，在長達60年的歲月中，為了皇室與國民盡心盡力，真的非常辛苦。」

明仁夫婦今天舉行一系列低調的儀式，以紀念他們的鑽石婚，包括接受皇室成員與首相安倍晉三夫婦的正式祝賀，以及將在皇居舉行的晚宴。

▼ 明仁夫婦接受佳子公主及真子公主的祝賀。（圖／路透社）

▲▼明仁天皇夫婦鑽石婚，接受皇室成員及安倍晉三祝賀。（圖／路透社）

ET快訊
男裹「誰放屍體冤魂找誰」白布上吊亡...家屬不敢收屍叫警察來
張軒睿問「聽過羅志祥歌嗎」Selina秒安靜　網嚇：那是她前

關鍵字：明仁天皇,美智子皇后,鑽石婚,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡母偕前男友嗨趴15小時！　18月大嬰獨留家中「渾身屎尿」

台灣受「假新聞攻擊」程度全球第一　顏色越淺越嚴重…網驚：白到發亮

短裙女機艙上暴走「露下體狂搖臀」　乘客嗨翻猛錄影！

16歲高中生在家做「含鈾炸藥」！　還提煉出爆裂物質上網賣

酒客慘遭半開膛！人魔亮刀「左耳垂割到右胸」　喉骨掉出身體

虐殺動物！少年捉浣熊「釘樹上＋折斷腿」　網怒：沒有良心嗎

明仁天皇喜迎60周年鑽石婚　平民皇后美智子引領皇室現代化獲愛戴

15歲嫩妹聽老爸癌逝嚇壞　家中產女「裝垃圾袋悶成嬰屍」

德州男除草墜河　「機器太大台」慘被壓在底下溺斃身亡

影／美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚！

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

惡母偕前男友嗨趴15小時！　18月大嬰獨留家中「渾身屎尿」

台灣受「假新聞攻擊」程度全球第一　顏色越淺越嚴重…網驚：白到發亮

短裙女機艙上暴走「露下體狂搖臀」　乘客嗨翻猛錄影！

16歲高中生在家做「含鈾炸藥」！　還提煉出爆裂物質上網賣

酒客慘遭半開膛！人魔亮刀「左耳垂割到右胸」　喉骨掉出身體

虐殺動物！少年捉浣熊「釘樹上＋折斷腿」　網怒：沒有良心嗎

明仁天皇喜迎60周年鑽石婚　平民皇后美智子引領皇室現代化獲愛戴

15歲嫩妹聽老爸癌逝嚇壞　家中產女「裝垃圾袋悶成嬰屍」

德州男除草墜河　「機器太大台」慘被壓在底下溺斃身亡

影／美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚！

「活絡經脈」遭控性侵女職員丟官　前副典獄長一審無罪

你有濕耳垢嗎？日研究曝：九成八以上狐臭者耳垢是濕的

「又長又紅」的名貴鬥雞失蹤　警尋回嘆：被三杯了

國手赴美受訓涉浮報旅費　奧委會與壘球協會要角都遭約談

被甜美空姐包圍！韓國瑜「靦腆微笑」臉紅自拍　網笑翻：佳芬姐很火

惡母偕前男友嗨趴15小時！　18月大嬰獨留家中「渾身屎尿」

屏東三大日音樂節　萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后接力演出

顏純左質疑市長辦公室主任賴惠員違規競選　市府：一切秉公

變天了！周四北部高溫降10℃　最新預報「各地降雨時間點」出爐

違反建築法規！新竹知名補習班　「勒令改善4年」仍繼續招生

國際熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

美通過台灣保證法　臉書亮我國旗..

放屁狂憋　循環後從嘴巴跑出噁爆

12歲貧童趴路燈下苦讀：我想當..

99歲婦女器官全顛倒　醫：通常..

韓「傳奇神偷」越獄盜9億濟貧

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾..

癌末女護士自爆：曾掉包5000..

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

男高生被159女包圍！哀傷嘆：..

全球首創「同意保險套」！2人4..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

翻到未婚妻「處女膜修補單」　男..

更多熱門

相關新聞

南韓雙薪家庭女性

你認為家中家事應該如何分配呢？南韓保健社會研究院的最新調查結果顯示，雙薪家庭的妻子做家事的時間達到丈夫的7.4倍，育兒時間則是3.5倍。相關報導一出，網友紛紛抱怨家事分配不均。

韓「傳奇神偷」越獄盜9億濟貧

韓亞航空班機爆胎　機上有117人

日軍F-35A消失　岩屋毅：海上零件是墜落之物

男高生被159女包圍！哀傷嘆：超邊緣

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液求員警擦拭…

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面