「猛烈強颱」利奇馬襲沖繩4傷！強風繼續颳　1.5萬戶停電

▲ 根據日本氣象廳稍早當地8時45分的最新預報，利奇馬位在石垣島北部240公里處海面。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

強颱利奇馬挾帶強風席捲日本，氣象廳昨（8日）把利奇馬升級為「猛烈強颱」。最新消息指出，儘管利奇馬目前已逐漸遠離先島群島，但當地仍在颳強風，已傳出4人受傷，約有1.5萬戶民宅停電。

日本放送協會（NHK）報導，先島群島昨日進入利奇馬暴風圈後，除了宮古島部分路樹倒塌，更有店家招牌被吹飛，讓避難所的民眾直呼相當可怕。根據最新災情，那霸市和宜野灣市8日各有一名8旬婦女被強風吹倒，腳部受傷，可能有骨折風險；另外，宮古島市一名80多歲男性及石垣市一名40多歲男子也因跌倒造成頭部受傷。

▲ 外國工作者來到石垣島直擊利奇馬相關訊息，把拍攝的影片上傳推特、Youtube。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

根據日本氣象廳稍早當地8時45分的最新預報，利奇馬位在石垣島北部240公里處海面，並以每小時30公里的速度朝西北方向移動，中心氣壓為935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

根據預測，在9日中午之前，先島群島部分地區的降雨量料達每小時60毫米，並於10日上午9點之前的24小時，降下200毫米的雨量。此外，先島群島料將出現11公尺高的巨浪，沖繩本島地區的浪高也將達10公尺，而久米島可能有淹水災情。