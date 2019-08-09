窮肥醜集一身！日本無業男擁正妹女友曬恩愛　網友全轉黑粉：遲早出軌

▲ぱるぱる經常與超正女友在推特曬恩愛。（圖／翻攝自推特／@QomSo）

記者林瑩真／編譯

長得其貌不揚，卻能交到女神般的女友，夠不夠勵志呢？日本一名勵志哥近來在網路上引起網友熱烈討論，因為他外表平庸、工作普通，卻有一個交往7個月的超漂亮女友，經常曬恩愛，羨煞所有網友。

24歲的ぱるぱる（Paru Paru）目前是一名Twitcasting直播主，從未做過正職或兼職工作，人氣也並不火紅，但近來卻成為日本網友在推特上的熱門話題。原來，ぱるぱる有一名超漂亮的女友，兩人經常在推特放閃，已經閃了將近7個月。

明明工作沒有上進心，也並非富二代，ぱるぱる還頻頻在推特上強調自己沒工作、貧窮，是個經常要女友請客接濟的廢青，究竟為何能交到如此漂亮的女友，讓網友們百思不得其解，甚至出現許多黑粉專門抨擊ぱるぱる，狂罵「你到底有什麼資格」、「女友早就出軌了吧」、「我都看不下去」。

不過近來兩人傳出分手消息，疑似是因為女友出軌，但女友在個人推特上澄清這是一場誤會，讓興高采烈到製作4格漫嘲笑ぱるぱる的黑粉們一陣失望；另一方面，也有網友繼續看好他們交往。

ぱるぱる隨後在推特上分享復合消息，只是復合條件只有他要幫忙打掃並從120公斤瘦到100公斤，完全沒有認真工作的意思，還進一步拿到與女友同居的許可，讓網友們又是一陣暴動，忍不住提醒ぱるぱる，「若女友真的出軌，你就不能抱怨了」。