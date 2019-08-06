白衣男半夜持水果刀行搶　淡定老闆一個彎腰…抽出「50cm開山刀」：想幹嘛？

實習記者黃可昀／綜合報導

大陸一名白衣男2日凌晨拿著一把水果刀，隨機進入一間便利商店企圖行搶，他先是裝作若無其事地要結帳，其實手裡正忙著拆開小刀的包裝。想不到這一切舉動早就被老闆識破，他淡定的從櫃檯底下拿出50公分長的開山刀，頂著白衣男胸口質問「你想幹什麼？」把對方嚇到瞬間說不出話，尷尬地交出手中水果刀。

據《鳳凰網視頻》報導，打著赤膊的老闆一邊玩手機遊戲一邊替白衣男結帳，但對方卻行徑怪異，遲遲不肯拿出現金付款，甚至還用打火機燒條碼掃描器並聲稱，「手機打（付款）不了啊」、「現金我也沒有啊！」

▲淡定老闆一手握開山刀，另一手還不忘繼續顧手遊。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）



在和老闆爭辯同時，白衣男其實已經暗中拿出新買的水果刀，並偷偷地拆開包裝準備行搶，此時，老闆看似專心地在玩手遊，其實已經瞄到對方手裡的小動作，一個彎腰便淡定地從櫃檯抽出50公分的開山刀，還朝旁邊甩了一下試試手感，霸氣反應讓白衣男頓時啞口無言。

眼見自己手中的水果刀和對方的開山刀相比，根本就是小蝦米對上大鯨魚，於是白衣男只好乖乖交出刀具，摸摸鼻子便逃出商店。這段監視器畫面曝光後，網友紛紛笑說，「大哥當時應該在打遊戲吧，你永遠不知道你挂機的隊友正在經歷啥」、「老闆應該是遇得多了，早有準備，見怪不怪」、「面對違法者還是需要一點霸氣才行啊」、「硬核老闆，學到了！」