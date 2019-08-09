　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道匪徒行搶後直接「躺路肩」　竟成功搭警車脫身…下交流道買酒慶祝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

把國道警當司機啊！桃園男子想快速得到錢，上月攔小黃上國道3號，行經北上46公里處，突然亮出菜刀搶劫，過程中還毆打小黃司機的頭部，最後得手4700元；男子拿了錢後倒在路肩，最後竟成功讓國道警方載他下交流道，還去超商買菸、啤酒慶祝「任務成功」新北地檢9日依加重強盜罪起訴。

▲▼國道搶劫。（圖／記者陳以昇攝）

▲鑑識人員在計程車上蒐證。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，張姓計程車司機15日下午2時許載一名林姓男子上國道3號，行經北上46公里處時，男子突然亮出預藏的菜刀「搶劫！」，把刀架在司機脖子上，司機害怕被殺，趕緊把身上現金4700元全數交給林男。

林男得逞後，拔掉車上的行車記錄器，要張男繼續行駛，卻被拒絕，於是開門下車，他看著小黃急忙加速離去，林男原本嘗試在路上攔車，後來突發奇想，乾脆直接躺在路肩，其他用路人發現，趕緊報案。後來國道警到場，把林男載下交流道。

警方在永寧捷運站附近讓林男下車，他拿著贓款，喜孜孜跑去超商買飲料、啤酒、香菸，接著在捷運站出口附近享用起來，慶祝搶劫成功，還暗自佩服自己的聰明才智。

過沒多久，載林男離開國道的警員，接獲勤務指揮中心通報發生搶案，立刻開車回頭找人並將其逮捕。林男解釋，因為欠了一屁股債，實在無力償還，只好行搶。
 

▲▼國道搶劫。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼林男在國道3號北上46k，持菜刀搶劫計程車司機4700元。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道搶劫。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了
威力彩上看20億！網推「頭獎得主6面相」　專家：要中只需一條

關鍵字：國道,搶匪,匪徒,小黃,計程車,警車,交流道

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

彰化溪州菇寮起火　陣陣濃煙竄入天際怵目驚心　

國道匪徒行搶後直接「躺路肩」　竟成功搭警車脫身…下交流道買酒慶祝

颱風夜血虐！賴皮男欠債1萬遭擄斷2指　剩半條命丟包觀音山

颱風天辛苦執勤　彰化警察騎車左轉「壓雙黃線」…犁田

護理師遲到7分鐘扣薪120元！勞工局開罰2萬　康復之家冤喊：這是內部懲罰金

「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

雲林虎尾溪出現「月世界2.0」　真相竟是…盜採砂石集團所為

無視「保護令」！逆子出腳狠踹老母胸口　她苦喊：願意原諒兒...惹淚原因曝

我的土地劃給別人！？　婦人12天3次到地政所丟雞蛋撒麵粉

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

彰化溪州菇寮起火　陣陣濃煙竄入天際怵目驚心　

國道匪徒行搶後直接「躺路肩」　竟成功搭警車脫身…下交流道買酒慶祝

颱風夜血虐！賴皮男欠債1萬遭擄斷2指　剩半條命丟包觀音山

颱風天辛苦執勤　彰化警察騎車左轉「壓雙黃線」…犁田

護理師遲到7分鐘扣薪120元！勞工局開罰2萬　康復之家冤喊：這是內部懲罰金

「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

雲林虎尾溪出現「月世界2.0」　真相竟是…盜採砂石集團所為

無視「保護令」！逆子出腳狠踹老母胸口　她苦喊：願意原諒兒...惹淚原因曝

我的土地劃給別人！？　婦人12天3次到地政所丟雞蛋撒麵粉

顏志琳女兒「血漬、傷口組織液」沾滿床　心疼就醫治療

《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

50歲大媽自拍「裸體練舞」向男友調情　按錯一個鍵⋯群組成員全看光！

反送中／千名黑衣抗議者塞滿「接機大堂」 　機管局架設鐵馬戒備

貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

省錢為買房！他嘆「只能賺存錢」娛樂=0…痛苦問：意義在哪　網秒勸轉念

瓜哥一通電話「放生阿翔」　謝忻神隱74天確定「這一天」復出

樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」　網笑：台灣特有種

世籃賽／拒徵招奧運3金功臣安東尼　美國隊：他會害團隊分心

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我..

即／宅兒關房內2個月　母聞異味..

盛世公主號　女旅客落海亡11日..

正妹借宿　色男忍43hrs強壓..

OL搭北捷天天被摸　報警抓到狼..

彰議員小三起底　台中有小孩的媽

真的拖去山上打　男子疑欠債遭虐

少年溺死浴缸　阿姨：我用童軍繩..

志願役自戕亡　家屬：大兵手記整..

未兩段式左轉被撞死　聯結車駕駛..

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

怪手手臂撞進駕駛座　男當場慘死

她感覺後面濕濕　扭頭見按摩師光..

議員玩親親急撇清　孕妻怒：別騙..

更多熱門

相關新聞

台鐵停駛！白牌車花蓮－台北喊價6000

颱風利奇馬撲向北台灣，台鐵局基於安全考量，宣布東部幹線八堵-台東間、北回線、宜蘭線各級列車9日中午前全部停駛；白牌車駕駛看準時機大賺颱風財，9日上午聚集在花蓮火車站外攬客，從花蓮到北車還一度喊價到6000元。

國道追撞遊覽車！20歲貨車駕駛不治

萬里計程車擦撞機車　男騎士命危送醫

壁虎上國道壁咚玻璃　懸空果凍搖

孕婦產子！運將秒變分娩教練超嗨

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很大

即／宅兒關房內2個月　母聞異味破門見乾屍

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面