國道匪徒行搶後直接「躺路肩」　竟成功搭警車脫身…下交流道買酒慶祝

記者陳雕文／新北報導

把國道警當司機啊！桃園男子想快速得到錢，上月攔小黃上國道3號，行經北上46公里處，突然亮出菜刀搶劫，過程中還毆打小黃司機的頭部，最後得手4700元；男子拿了錢後倒在路肩，最後竟成功讓國道警方載他下交流道，還去超商買菸、啤酒慶祝「任務成功」新北地檢9日依加重強盜罪起訴。

▲鑑識人員在計程車上蒐證。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，張姓計程車司機15日下午2時許載一名林姓男子上國道3號，行經北上46公里處時，男子突然亮出預藏的菜刀「搶劫！」，把刀架在司機脖子上，司機害怕被殺，趕緊把身上現金4700元全數交給林男。

林男得逞後，拔掉車上的行車記錄器，要張男繼續行駛，卻被拒絕，於是開門下車，他看著小黃急忙加速離去，林男原本嘗試在路上攔車，後來突發奇想，乾脆直接躺在路肩，其他用路人發現，趕緊報案。後來國道警到場，把林男載下交流道。

警方在永寧捷運站附近讓林男下車，他拿著贓款，喜孜孜跑去超商買飲料、啤酒、香菸，接著在捷運站出口附近享用起來，慶祝搶劫成功，還暗自佩服自己的聰明才智。

過沒多久，載林男離開國道的警員，接獲勤務指揮中心通報發生搶案，立刻開車回頭找人並將其逮捕。林男解釋，因為欠了一屁股債，實在無力償還，只好行搶。



▲▼林男在國道3號北上46k，持菜刀搶劫計程車司機4700元。（圖／記者陳以昇翻攝）