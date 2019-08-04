台中嬤「鬼門開首日」走失！迷途夜行12小時　家屬憂魔神仔…急報警協尋

▲阿嬤在鬼門開首日竟走失迷途12小時6公里，家屬趕到派出所接回家。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中80多歲的蔡姓阿嬤7月31日傍晚因失智走失，從西屯獨自一人走了6公里走到南區，迷失12小時。由於剛好遇上鬼門開首日，家屬十分擔心安危，怕有「魔神仔」從中牽引、對阿嬤不利。所幸警方及時找到坐在馬路旁的蔡阿嬤，帶回照顧並通知家人，化險為夷。

第三警分局健康派出所警員馬志壯8月1日凌晨6點執勤時獲報，有一名老阿嬤獨自坐在馬路旁，疑似身體不舒服。員警立刻到現場查看，發現阿嬤只能講出自己姓名及生肖，其他一問三不知，疑似有失智症狀。員警發現阿嬤疑似走失多時，沒吃東西喝水，體力透支，先將她帶回派出所準備點心和礦泉水給她果腹。利用人臉辨識系統加上姓名、生肖，終於比對出她是失蹤人口，立刻通知家屬。

▲▼阿嬤走失迷途12小時，體力透支，員警將她帶回提供食物果腹，並通知家屬。（圖／記者李忠憲翻攝）

原來，阿嬤是住在西屯區，前一天傍晚莫名走失，家人焦急如焚，到處尋找卻找不到人，只好求助警方通報協尋。家屬表示，由於剛好遇上鬼門開，真的非常擔心阿嬤會出意外，很感謝熱心民眾報警以及警方細心照顧協助，才能平安無事。

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