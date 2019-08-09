左鎮噶瑪噶居寺三壇報恩超薦法會　普渡物資捐贈左鎮弱勢家庭冥陽兩利

▲台南市左鎮噶瑪噶居寺舉行「三壇報恩超薦法會」，由開山上師洛本天津仁波切主法，普渡法會後240箱民生物資供品將全數捐贈給左鎮弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮噶瑪噶居寺8月9日起至11日舉行「三壇報恩超薦法會」，由開山上師洛本天津仁波切主法，超度幽冥眾生往生極樂淨土，並祈求風調雨順、國泰民安，普渡法會後240箱民生物資供品將全數捐贈給左鎮弱勢家庭，將信眾的虔誠心意化為實質幫助，讓大家歡喜「吃平安」，冥陽兩利。

農曆七月，民間習俗諸事不宜，但七月卻是佛教的教孝月、報恩月，並無鬼月之說與禁忌。洛本天津仁波切表示，佛經記載，目犍連尊者母親往生後墮入餓鬼道，飽受痛苦煎熬。目犍連遵照佛陀教導，在7月15日僧眾結夏安居圓滿時，供養十方眾僧，依此功德，母親果然在當天立即解脫餓鬼道苦難。延續此精神，噶瑪寺舉行報恩超薦法會，希望在倫理淡泊時代，提醒人們不忘親恩、即時行孝。

洛本天津仁波切在台灣弘揚藏傳佛教，向來關心弱勢團體，除每年端午街友健檢餐敘、農曆年佛祖請吃飯街友圍爐、重陽敬老餐會、歲末布施山區清寒家庭，今年並捐贈鹿野苑書籍及電腦給左鎮、玉井等山區公所與學校，今年7月普渡也結合在地風土民情，以慈悲心施食給幽冥眾生，普渡法會後240箱民生物資供品也全數捐贈給左鎮弱勢家庭，將信眾虔誠心意化為愛心幫助弱勢，讓大家共同分享佛祖的庇佑與加持、吉祥平安。