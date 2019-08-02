供品自己挑！他普渡拜拜發明「紙片擲筊法」超民主　好兄弟最愛美食曝光

▲中元節祭拜好兄弟，泡麵一直是不少家庭的首選。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

農曆7月鬼門開，相關的習俗與禁忌不少，就有網友提到他們社區預計下周舉辦普渡儀式，「拜好兄弟要拜什麼......才最能拜到好兄弟心坎裡？」該文成功釣出中元節專家，他以累積多年買供品的豐富經驗為例，獨創一招「白紙擲筊法」，用最民主的方式拜到心坎裡。

「Dead men tell no tales.好兄弟不會說話。」中元節專家1日晚間在PTT回文，搞笑表示根據研究，有87%的好兄弟吃不到自己想吃的東西，人們不該忘記強塞入嘴的東西不好吃，「本來我們家拜拜也就買幾箱泡麵放著，但後來醒悟這個道理後，發覺最好還是自己的供品自己挑，用擲筊來問最準！」

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擲筊很簡單，就是要拜之前把筊過爐，心中默念「今年要吃OOO嗎？」擲出聖筊就買，笑筊就換下一樣。不過這方法有個缺點，一次要拜的供品多了，擲筊擲到手抽筋，所以他經驗多了之後有更完善的設計，只要準備幾張白紙，然後在上頭寫下今年想拜供品潛在清單，大致上以罐頭、飲料、泡麵、零食幾大類來細部發想。

▲肉燥麵適合當主食、紅茶當飲料，罐頭、飲料、泡麵、零食4大分類超有意義。（圖／PTT網友提供）

食物寫好之後拿出剪刀裁切紙張，一樣要先過爐，心中默念「今年要吃什麼自己挑喔！」接著把紙片撒向空中，正面就買、反面就不買，「挑起供品方便又快速，不是我挑的喔，祂們自己挑的！」

完美的設計實施了幾年，他突然想到另一個問題，「會不會我的選項裡，有好兄弟想吃的我沒寫？」既然祂們不會說話，他只好絞盡腦汁克服，終於找出更公平的升降賽制度，希望能用更完善、民主的方式，讓好兄弟能有更暢通的表達管道！

▲有眼尖網友發現錯字，牛「好」花生。（圖／PTT網友提供）

「我家的好兄弟普渡比較喜歡吃......」他簡單統計了一下近幾年擲筊抽獎，次數大於2的供品給網友參考，罐頭類是牛奶花生、泡麵類是肉燥麵、零食類是洋芋片、飲料類是紅茶，可說是有前菜甜品，有主食肉燥飄香，也有飯後零食飲料，「我通通都是被動買的！應該要把這套民主傾聽的方式推廣出去，讓挨家挨戶的好兄弟們，都能吃到自己想吃的東西，給大家參考參考。」

超民主的普渡方式貼上網，鄉民直呼太有才，「有創意欸，我怎麼沒想過」、「還蠻有誠意的，只差沒觀落陰問了」、「我家都2包肉燥麵跟2罐可樂就過了」、「這是好招，不過我會挑自己想吃的」、「概念簡單又民主好學，一定幫推廣」、「諾貝爾普渡獎」。