鄧麗君秒變「彰化普渡女神」...5000桌超壯觀　家屬愣住不知情！廟方回應了

▲宮廟一次擺5000桌供品，場面浩大！（圖／東森新聞，下同）

網搜小組／劉維榛報導

8月15日是一年一度的中元節，今年彰化二林鄉的「廣懿宮」一口氣辦了5000桌普渡法會，廟方宣稱是全台規模最大，更值得注意的是，廟內供奉一尊極美的「妙筠菩薩」，原來是已故歌手鄧麗君的雕塑像，豈料家屬完全不知情，直言「尊重一下！」

祭品擺滿5000桌，這一幕壯觀場面只有中元節才看得見，不少慕名而來的旅客驚呼，「不曾看過這麼多的，別的地方（宮廟）都沒有。」但擁有百年歷史的「廣懿宮」最大的亮點，就是鄧麗君的金身，祂身穿龍紋旗袍，一手拿著麥克風，表情維妙維肖，被尊稱「妙筠菩薩」。

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其實廟方早在2015年打造這尊佛像，卻沒有向家屬知會一聲，引發各界議論，對此，廟方人員洪順清澄清，「鄧麗君在泰國清邁飯店往生，其實有一次濟公師父去當地要辦法事，當時有感應到鄧麗君祈求，求濟公活佛能渡她的靈魂。」

而鄧家人也不諱言表示，不反對廟方供奉金尊，「覺得要知會一聲吧…就是尊重一下」，而廟方也強調，有透過師父知會鄧麗君文教基金會，目的是希望能渡化信眾、歌迷們，並帶來正面力量，不過尷尬的是，目前基金會已歇業，也無法求證事實真相。

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