利奇馬陸警最快傍晚全面解除！　午後改換西南風「甩雨中南部」

▲北台灣上半天雨勢一陣一陣，午後開始緩和下來，但中南部則要留意後續西南風降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

利奇馬最新颱風動態出爐！根據氣象局最新14時30分颱風警報顯示，中颱利奇馬持續減弱，暴風圈也越趨縮小，氣象局預計最快傍晚解除利奇馬陸警。在雨勢部分，北台灣午後起雨勢會逐漸趨緩，但因風向轉變為西南風，反而是中南部地區雨勢逐漸開始，且預估會持續多天。

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▲利奇馬持續減弱遠離，最快傍晚就有機會解除陸警。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬颱風持續減弱，暴風半徑也縮小，隨著颱風逐漸北上遠離，最快傍晚就有機會解除利奇馬陸警。針對風雨不如預期，謝明昌也說明，主要是因為在今天凌晨到清晨這段時間，利奇馬偏北分量多，大概有偏離50公里的距離，因此雨量跟風力對台灣就有紓緩。

▲氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬路徑偏北分量大，未來強度也有減弱、暴風圈縮小趨勢。（圖／記者莊喬迪攝）

不過，下午到晚上隨著颱風逐漸北上後，北台灣雨勢就會趨緩下來，但在颱風北上過程，風向會改為西南風，氣象局示警，下半天開始中南部地區需要留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，在颱風遠離後降雨也可能會持續至少3天。

▲從定量降水預報可看見，傍晚之後北部雨勢趨緩，但中南部尤其山區雨勢開始逐漸增加。（圖／中央氣象局）