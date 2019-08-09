量販湧人潮！利奇馬「消風」爽賺颱風假　家樂福公佈中元熱銷TOP 10

▲家樂福湧進許多購物人潮。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

強颱利奇馬今（9）日持續北移後，使得台灣受暴風圈的影響較小，讓不少民眾感覺風雨不如預期，認為撿到颱風假，因此下午時紛紛外出到量販賣場購物。對此，家樂福指出，由於風雨變小，停班停課縣市地區門市於今天下午開始陸續湧進人潮，比平常日多了3成以上。

由於颱風利奇馬結構遭到破壞，不僅使風力減弱，雨也斷斷續續，讓不少放颱風假地區的網友認為撿到一天颱風假。因此，下午時紛紛外出到百貨公司逛街、電影院看電影，或到量販賣場購物補貨，以及到美食街用餐等。

家樂福指出，今天全台門市皆維持正常營業時間，而有放颱風假地區的門市，於今天下午也陸續湧入採買人潮，加上適逢中元優惠檔期，因此零食、泡麵等大包裝商品，也比平日增加約3成的進貨量。目前熱銷商品前三名分別為，蔬菜、啤酒、泡麵。另外，雞蛋跟零食也有許多消費者購買。

除了颱風熱銷商品外，家樂福日前也公佈了目前中元熱銷排行榜前十名，第一名到第五名分別為，海尼根（330ml）、泰山八寶粥（375g）、統一肉燥麵（85g）、家樂福優質抽取式衛生紙、黑松沙士（330ml）。

而第六名到第十名則依序為，桂格即食大燕麥片（2600g）、愛之味牛奶花生（340g）、舒跑TP（250ml）、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、北海鱈魚香絲。

至於愛買今天全台門市也都維持正常營業時間，而停班停課地區的門市於今天下午同樣陸續湧進人潮，加上適逢中元促銷檔期，因此人潮較平常日增加2～3成。為讓民眾安心採買，備貨量也較平常增加5倍以上，包含蔬菜、水、泡麵等。