颱風夜血虐！賴皮男欠債1萬遭擄斷2指　剩半條命丟包觀音山

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記者陳豐德、趙永博／新北報導

新北市一名陳姓男子積欠1萬多元債務，在8日晚上颱風夜赴約前往五股區四維路時，被對方5人矇眼後強押上車，帶往八里觀音山上毆打施虐，甚至還拿出刀子揮砍，陳男為擋刀左手的中指、小指遭砍斷，隨後丟包在山上，警方獲報到場後將他送醫，並掌握嫌犯身分，目前正在尋線追查當中。

據了解，新北市一名23歲的陳姓男子欠了1萬多元的毒品債務，讓廖姓債主相當不滿，多次催討陳男都沒有如時還款。強颱利奇馬來襲當晚，陳男接到通知要他到新北市五股的四維路上，單純的他沒料到這是個圈套，晚間7時許傻傻一個人如期赴約，不料債主廖男等5人分乘2台轎車到場，將他矇住眼睛後強押上車，載往偏僻的八里觀音山上。

▼疑似被害人掉落在現場的鑰匙及手錶。（圖／記者趙永博攝）



在路程上時陳男就遭到棍棒不斷毒打，惡煞途中要他下車，並持刀械揮砍要施以教訓，陳男為了要抵擋，左手的小指慘遭當場砍斷，而左手中指、左腳腳踝則被打到骨折，隨後被丟包在觀音山遊客中心停車場，陳男自行拿出手機撥打110報警求救，警方晚間10時許到場後發現陳男倒在地上奄奄一息，但仍然有意識，送往淡水馬偕醫院急救後，開刀縫回中指及小指，目前生命徵象穩定。

警方也立即組查專案小組著手調查，並調閱周遭監視器，目前已經鎖定動手的廖姓男子等5人，除了要盡速將這些擄人的惡徒追緝到案外，更要釐清全案是否還有另外的隱情。

▼現場遺留擦拭血跡的衛生紙。（圖／記者趙永博攝）



▼被害人在五股四維路赴約中圈套遭擄走。（圖／記者趙永博攝）

