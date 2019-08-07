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情變遭前男友討借款！「鍋具女王」菲姐淚崩反擊　2連勝免還1125萬

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▲▼菲姐在法庭淚崩。（圖／資料照）

▲菲姐被前男友丁洋機提告要求返還千萬欠款，但法院認為丁洋機提不出借貸關係證明，判他敗訴。（圖／資料照）

記者陳韻如／台北報導

「鍋具女王」菲姐與前男友丁洋機的官司不斷，對方提告主張他與菲姐合資成立公司，後來將自有股份轉讓給公司，匯款1125萬餘元，要求返還這筆借款，但一審判他敗訴。丁洋機事後不服提出上訴，高等法院則認為他提不出借貸關係證明，因此維持原判，判他敗訴。

丁洋機主張，「菲姐義大利餐廳」為菲姐公司、冠彣公司合作經營，而在2012年1月時，菲姐向他借款，他也因此以本人或是經營冠彣公司的名義，陸續借款了1125萬1751元給菲姐，雖然當時借款沒有留下憑據，但收款事實雙方都不爭執，就已證明確有借款。

然而，高等法院審理後認為，丁洋機所提出的估價單、請款、匯款申請書回條及存款憑證等證據，只能證明有匯付金錢，但意義不明，因此認為這些事證不足以證明雙方的借貸關係。

此外，丁洋機與菲姐原是男女朋友關係，多年來都有金錢關係，菲姐也指稱，該匯款是丁洋機資助菲姐公司，或是由丁洋機負責菲姐公司行政及財務管理，不能排除他因經手處理公司行政而有這些單據，無法證明有借貸關係，及不當得利的情形，因此高院維持一審原判，駁回丁洋機上訴。全案可上訴。

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關鍵字：鍋具女王,菲姐,借款,提告

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