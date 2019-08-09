利奇馬颱風釀山區豪大雨　土石流紅色警戒7條、黃色警戒289條

▲利奇馬颱風釀烏來地區溪水大漲。（圖／記者葉南州攝）

記者崔至雲／台北報導

利奇馬颱風逐漸北轉，但颱風外圍環流讓西半部山區帶來豪大雨等級降雨。水保局土石流防災中心今（9日）下午3點半發布，7條土石流紅色緊戒，以及289條土石流黃色警戒，紅色警戒以新竹縣為主，黃色緊戒則分布在新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及高雄市等6縣市。

水土保持局指出，發布的 7 條土石流紅色警戒，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，尖石鄉新樂村等地，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。至於289 條土石流黃色警戒部分，地方政府應進行疏散避難勸告。

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▲利奇馬颱風釀7條土石流紅色緊戒，以及289條土石流黃色警戒。（圖／水土保持局提供）

農委會林務局也指出，國家森林遊樂區多位於山區，颱風期間山區土石含水量仍高，易有落石及坍方情形，林務局呼籲民眾前往山區旅遊應注意自身安全，並留意園區之即時開休園資訊。

林務局也說明，太平山及觀霧國家森林遊樂區因園區聯外道路有尚有落石與枯枝待清除，經評估明日持續休園，太平山蹦蹦車因位處國家森林遊樂區內，亦配合遊樂區休園停駛。另外，位處北部地區之內洞、滿月圓、東眼山國家森林遊樂區、拉拉山巨木區及烏來台車，新竹林區管理處將於明（10日）早上完成全面性的檢視，預計明下午1時恢復營運。

其餘大雪山、八仙山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南、富源等11處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區及9處生態教育館，明日將正常開放營運。