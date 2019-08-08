她晚上騎單車被撞飛還險入獄！全因車上沒OO　慘賠130萬獲自由

▲婦人晚上騎單車外出，但車上沒有反光裝置遭到後方機車追撞，害騎士身亡，她慘賠130萬元獲緩刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名李姓婦人夜間騎單車外出，卻因車上沒有裝設反光設備，又沒有靠右側行駛，被後方機車追撞，騎士傷重送醫後仍宣告不治。然而，一審審理時，李婦矢口否認犯行，也沒有與騎士家屬達成和解，遭法官依過失致死罪判8個月徒刑，但她不服提上訴，並以130萬元達成和解，高雄高分院則改判緩刑2年。

判決書指出，李婦2017年8月23日晚間近7時騎單車外出，事發當時，她沿著燕巢區瓊興路由南往北方向行駛，但因她車上並無安裝反光裝置，也無燈光裝置，導致後方何姓男子閃避不及，追撞倒地。何男車禍後頭部外傷併有顱內出血、右側3至7根肋骨骨併血胸，經送醫開刀急救後，3天後仍宣告不治。

案驚何男家屬提告，法院審理時，認為何男並未注意前方狀況確實有疏失，但李婦夜間騎車卻未裝置燈光及反光設備，且還行駛在車道中間，沒有靠右側行駛，才導致何男閃避不及撞上，雙方同樣有過失，因此將李婦依過失致死罪，判8個月徒刑。

李婦事後不服提出上訴，並在二審審理期間與何男家屬以130萬元達成和解，且犯後態度良好，法官審酌她無業、無收入，家庭經濟狀況也不佳，因此改判7個月徒刑，但宣告緩刑2年確定。

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