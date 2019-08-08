　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女密醫「倒鉤針」亂縫雙眼皮！授課如「活體行刑」　學員無麻醉上陣忍痛悶哼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲無麻醉「倒鉤針穿肉」　密醫教做雙眼皮猶如「活體行刑」。（圖／翻攝爆料公社）

▲密醫教無麻醉「倒鉤針穿肉縫雙眼皮，學員忍痛悶哼。（圖／翻攝爆料公社）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市一名劉姓女子涉嫌合謀一名沒有醫師執照的陸籍女子，打著「天生雙眼皮這技術」名號開班授課，並且未施打麻藥的情況下，直接用倒鉤穿過學員淚腺旁的肉，學員痛到不停哼叫，整個過程猶如「活體行刑」。案經其他學員上網披露此事，衛生局也介入調查，但操刀的陸籍女子已離台，而劉女則被依違反醫師法緩起訴3年，但須支付公庫30萬元。

一名上過該課程的范姓女子2018年12月5日在臉書發文表示，自己是在臉書認識劉女，因本身從事紋繡工作，以為課程真的如她所言非侵入性，不會痛也不會流血，便在聽完說明會後，立刻報名繳清4萬元學費，但才上第一堂課，她就驚覺受騙。

▲無麻醉「倒鉤針穿肉」　密醫教做雙眼皮猶如「活體行刑」。（圖／翻攝爆料公社）

▲講師並未幫模特兒施打麻藥，就直接用倒鉤穿的針直接穿過淚腺旁邊的肉，畫面猶如「活體行刑」。（圖／翻攝爆料公社）

范姓網友分享示範過程，陸籍女子並未幫學員施打麻藥，就直接用倒鉤穿的針直接穿過淚腺旁邊的肉，「老師說那叫無痛神經區塊」，從眼皮穿下去，把下面的肌肉勾住再穿出，一眼需重複4次，期間學員雖然沒有大聲慘叫，卻不斷哼叫，讓其他學員都看傻了，整個過程猶如「活體行刑」，十分驚悚。

此案件曝光後，衛生局立刻介入調查，但負責操刀的陸籍女子已離台，而劉女則承認幫陸籍女子找場地，但是課程費用全由對方收走，她也不知道有多少學員，收了多少錢，檢方因此認定劉女是共犯，並依違反醫師法將劉女緩起訴3年，但需支付公庫30萬元。至於陸籍女子涉案的部分，檢方另案偵辦中，若再傳拘不到，不排除發佈通緝。

【更多新聞】

與女友吵架...醋男直衝她公司談判！慘遭6人「鋼條圍毆」　他爆頭血濺滿地

15歲少年與阿姨爭吵！情緒激動被罰跪浴缸「冷靜」　3分鐘後離奇溺斃

她晚上騎單車被撞飛還險入獄！全因車上沒OO　慘賠130萬獲自由

ET快訊
快訊／桃園復興區宣布：即刻停班停課
北北基7縣市明達停班課標準　氣象局曝颱風最新動態

關鍵字：倒鉤針,雙眼皮,無麻醉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情變遭前男友討借款！「鍋具女王」菲姐淚崩反擊　2連勝免還1125萬

4歲女童溺水命危！幼兒園爆師生比不符　家長痛批「滿口謊言」急退費

鬼月友身現莫名瘀青...她驚曝瞄見「白影＋一顆頭」！劇情神逆轉　網怒：北爛

不知妻懷孕...多個兒還從母姓！人夫驚揭超扯行徑　她祖宗牌位前下跪認錯

建商住豪宅「拒繳98萬稅」…爽開名車到行政執行署說明！遭裁定管收

撲床「脫衣吻胸」！女學員崩潰抵抗　補教師一見...竟讚：妳展現極強意志力

葉慶元爆「19年拿政府3.6億」　紙風車怒告：不要汙衊參與公演的人員

受暴妻汽油淋身火燒醫師老公　夫40％燙傷抱8月嬰逃命控：她也想殺兒子

剛過完情人節！地震使鐵衣架倒塌害女子遭大量服飾悶死…丈夫邊哭邊救

大內營區志願役站哨…凌晨自轟3槍亡！家屬慟：「大兵手記」整月都空白

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

建商住豪宅「拒繳98萬稅」…爽開名車到行政執行署說明！遭裁定管收

撲床「脫衣吻胸」！女學員崩潰抵抗　補教師一見...竟讚：妳展現極強意志力

葉慶元爆「19年拿政府3.6億」　紙風車怒告：不要汙衊參與公演的人員

受暴妻汽油淋身火燒醫師老公　夫40％燙傷抱8月嬰逃命控：她也想殺兒子

剛過完情人節！地震使鐵衣架倒塌害女子遭大量服飾悶死…丈夫邊哭邊救

大內營區志願役站哨…凌晨自轟3槍亡！家屬慟：「大兵手記」整月都空白

強颱利奇馬逼近北台灣　瑞芳警勸離觀浪客「開出22張勸導單」

借100元拿500找零卻只還100　他被抓包竟揮菜刀砍臉險釀人命

光天化日囂張販毒！社區民宅藏上百包「毒咖啡」　警全數掃蕩

嘉義翁跌百米深谷　空拍機發現蹤影！垂降急救難回天

颱風天愛車泡水勿發引擎！4招分級判斷小老婆怎麼救

「颱風＋地震」59校教室綱架掉落、地面坍塌　災損212萬元

強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

踢破骨灰罈怪事連發　女星告誡⋯法師驚：那軍營妳怎敢去

長髮妹一人爽嗑「逆天燒臘便當」滿到炸出...價格驚呆　網：血管塞住了

KTV中被5男搭訕…美艷人妻「拒絕調戲」被群毆身亡　夫目睹淚：救不了啊！　

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

林佳龍提陸客從第三方入境免簽　旅遊業：不能在檯面上宣傳！

颱風天下雨不用怕，有這3件「潮流雨衣」絕對萬無一濕

亞洲貨幣齊揚！新台幣收盤大升1.24角　收31.363元兌1美元

社會熱門新聞

彰議員情人節親小三放閃　8月大..

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

183高壯天菜PO不雅片約炮　..

龍鳳胎爸88節墜樓亡　臉書曾P..

少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲..

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警..

正妹借宿　色男忍43hrs強壓..

中和民宅衣櫃倒榻！1人遭壓命危

即／基隆信二路立體停車場男墜落..

即／中壢忠孝路警匪槍戰「開3槍..

婦遭「50kg衣櫃」重壓！埋衣..

少年溺死浴缸　阿姨：我用童軍繩..

快訊／傳瓦斯外洩！台中2處地面..

才溫馨接送完！陽光師停車場墜樓..

更多熱門

相關新聞

雙眼皮貼推薦、貼法一次公開！

每個女生都希望雙眼看上去深邃又有神，無論妳屬於單眼皮、內雙還是雙眼皮，雙眼皮貼都可以幫妳改善或是加強深邃雙眼皮效果。但市面上的雙眼皮貼類型繁多，有網狀、布面、單面和雙面的雙眼皮貼，如何選擇最適合妳眼型的雙眼皮貼？

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：內雙的痛

恐怖整型學校　培訓3天可割雙眼皮

倒鉤針縫雙眼皮　她堅稱眼睛有無痛區

倒鉤針穿肉做雙眼皮！女學員陰影重

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面