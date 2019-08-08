女密醫「倒鉤針」亂縫雙眼皮！授課如「活體行刑」　學員無麻醉上陣忍痛悶哼

▲密醫教無麻醉「倒鉤針穿肉縫雙眼皮，學員忍痛悶哼。（圖／翻攝爆料公社）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市一名劉姓女子涉嫌合謀一名沒有醫師執照的陸籍女子，打著「天生雙眼皮這技術」名號開班授課，並且未施打麻藥的情況下，直接用倒鉤穿過學員淚腺旁的肉，學員痛到不停哼叫，整個過程猶如「活體行刑」。案經其他學員上網披露此事，衛生局也介入調查，但操刀的陸籍女子已離台，而劉女則被依違反醫師法緩起訴3年，但須支付公庫30萬元。

一名上過該課程的范姓女子2018年12月5日在臉書發文表示，自己是在臉書認識劉女，因本身從事紋繡工作，以為課程真的如她所言非侵入性，不會痛也不會流血，便在聽完說明會後，立刻報名繳清4萬元學費，但才上第一堂課，她就驚覺受騙。

▲講師並未幫模特兒施打麻藥，就直接用倒鉤穿的針直接穿過淚腺旁邊的肉，畫面猶如「活體行刑」。（圖／翻攝爆料公社）

范姓網友分享示範過程，陸籍女子並未幫學員施打麻藥，就直接用倒鉤穿的針直接穿過淚腺旁邊的肉，「老師說那叫無痛神經區塊」，從眼皮穿下去，把下面的肌肉勾住再穿出，一眼需重複4次，期間學員雖然沒有大聲慘叫，卻不斷哼叫，讓其他學員都看傻了，整個過程猶如「活體行刑」，十分驚悚。

此案件曝光後，衛生局立刻介入調查，但負責操刀的陸籍女子已離台，而劉女則承認幫陸籍女子找場地，但是課程費用全由對方收走，她也不知道有多少學員，收了多少錢，檢方因此認定劉女是共犯，並依違反醫師法將劉女緩起訴3年，但需支付公庫30萬元。至於陸籍女子涉案的部分，檢方另案偵辦中，若再傳拘不到，不排除發佈通緝。

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