快訊／利奇馬「消風」轉中颱！中竹苗陸警解除　本島最快深夜脫離暴風圈

記者賴文萱／台北報導

利奇馬最新颱風動態出爐！根據氣象局最新11時30分颱風警報顯示，颱風已經減弱成中度颱風，隨著暴風圈縮小，已解除台中、苗栗、新竹陸警。但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

▲利奇馬颱風9日上午11:30最新路徑圖。（圖／中央氣象局）

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氣象局預估，若以目前利奇馬的速度以及未來暴風圈持續減弱情況下，最快深夜本島就有機會脫離颱風暴風圈，但馬祖地區仍要持續留意颱風逼近。

▲氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬路徑偏北分量大，未來強度也有減弱、暴風圈縮小趨勢。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬颱風在觸陸後強度有稍減弱，進入海溫相對較低的地方後，強度有減弱、暴風圈也有縮小，上午11時30分的預報已經將其減弱成中颱，暴風半徑也從280公里縮小至250公里，因此台中、苗栗、新竹已解除陸警。

不過，謝明昌提醒，今天一整天仍是颱風最接近台灣的時間，北台灣上半天仍會有一波一波雨勢進來，台中以北到大台北山區都會有豪雨、大豪雨發生機會，因此民眾仍須嚴加戒備，下午到晚上隨著颱風逐漸北上後，雨量就會漸趨緩。

特別要留意的是，在颱風北上過程，將帶上西南風，氣象局示警，未來反而是中南部地區下半天之後需要留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，在颱風遠離後降雨也可能會持續至少3天。