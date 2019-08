寶寶上機狂哭！空服員一抱…瞬間安靜甜笑　照片曝光網友秒懂

▲卡斯楚抱著孩子的側臉迷倒許多網友。(圖/翻攝自推特/@FlyFrontier)

記者林瑩真/綜合外電報導

幫忙照顧乘客的寶寶,算不算在空服員的工作職責內呢?一名媽媽獨自帶著寶寶搭機飛往科羅拉多州(Colorado),不料中途寶寶卻突然開始哭鬧,所幸,一名男性空服員上前幫忙安撫寶寶,讓情況穩定下來。如今空服員照顧寶寶的畫面曝光,讓網友直呼「戀愛了」。

綜合外媒報導,當時該名媽媽帶著寶寶搭乘邊疆航空(Frontier Airlines),預計從從德克薩斯州(Texas)泰勒(Tyler)飛往科羅拉多州(Colorado)丹佛(Denver)。但由於媽媽是第一次與寶寶一起搭機,當寶寶哭鬧起來時,也讓媽媽手忙腳亂,只能不知所措的向其他乘客道歉。

所幸,當時的空服員卡斯楚(Joel O'Paris Castro)走讓潛,禮貌的抱過寶寶後,在走道上帶著寶寶玩耍,很快就安撫了寶寶的情緒,讓寶寶展開笑容,也讓現場情況獲得控制。一名乘客對此表示,卡斯楚的幫忙非常有用,機上乘客們也非常願意體諒。

Cheers to this very sweet Frontier Flight Attendant, who helped a mom calm her crying little one on a flight from Tyler Pounds Regional Airport to Denver International Airport! Thanks for sharing, Jamie! pic.twitter.com/CHmwjYK8i7