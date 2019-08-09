寶寶上機狂哭！空服員一抱…瞬間安靜甜笑　照片曝光網友秒懂

▲卡斯楚抱著孩子的側臉迷倒許多網友。（圖／翻攝自推特／@FlyFrontier）

記者林瑩真／綜合外電報導

幫忙照顧乘客的寶寶，算不算在空服員的工作職責內呢？一名媽媽獨自帶著寶寶搭機飛往科羅拉多州（Colorado），不料中途寶寶卻突然開始哭鬧，所幸，一名男性空服員上前幫忙安撫寶寶，讓情況穩定下來。如今空服員照顧寶寶的畫面曝光，讓網友直呼「戀愛了」。

綜合外媒報導，當時該名媽媽帶著寶寶搭乘邊疆航空（Frontier Airlines），預計從從德克薩斯州（Texas）泰勒（Tyler）飛往科羅拉多州（Colorado）丹佛（Denver）。但由於媽媽是第一次與寶寶一起搭機，當寶寶哭鬧起來時，也讓媽媽手忙腳亂，只能不知所措的向其他乘客道歉。

所幸，當時的空服員卡斯楚（Joel O'Paris Castro）走讓潛，禮貌的抱過寶寶後，在走道上帶著寶寶玩耍，很快就安撫了寶寶的情緒，讓寶寶展開笑容，也讓現場情況獲得控制。一名乘客對此表示，卡斯楚的幫忙非常有用，機上乘客們也非常願意體諒。

Cheers to this very sweet Frontier Flight Attendant, who helped a mom calm her crying little one on a flight from Tyler Pounds Regional Airport to Denver International Airport! Thanks for sharing, Jamie! pic.twitter.com/CHmwjYK8i7 — Frontier Airlines (@FlyFrontier) August 5, 2019

事後，邊疆航空將卡斯楚抱著寶寶的照片分享至推特上，表揚卡斯楚此舉超越了他的職責，直到大家的歡呼。有趣的是，當卡斯楚的側臉照一曝光，網友們紛紛直呼「畫面太美」、「我感覺我墜入愛河了」、「我們需要更多這樣的空服員」、「真美的故事，這溫暖了我的心」。