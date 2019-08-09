　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

攔截畫面曝！俄Tu-95轟炸機進逼阿拉斯加秀軍力　美加4戰機急升空

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 俄Tu-95轟炸機飛近阿拉斯加，美加出動戰機攔截。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command）

▲ 美方表示，可搭載核彈頭的Tu-95轟炸機（前）當時位置仍在國際空域，並未進入美、加領空。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2架Tu-95轟炸機8日飛入美國阿拉斯加與加拿大的防空識別區，儘管沒有進入美、加領空，但美軍隨即下令2架F-22匿蹤戰鬥機升空，而加拿大也立刻派出2架CF-18戰鬥機因應。目前北美航太防衛司令部已在臉書對外公開攔截畫面，這也是美俄兩軍交鋒的最新一起案例。

美國有線電視新聞網（CNN）引述北美航太防衛司令部（North American Aerospace Defense Command）的說法指出，美、加戰機8日在阿拉斯加沿海上空攔截2架俄羅斯Tu-95轟炸機。美軍官員認定，俄方此舉不但是莫斯科當局訓練軍隊因應潛在危機的一環，也是對敵方展現軍力的表現。

▲▼ 俄Tu-95轟炸機飛近阿拉斯加，美加出動戰機攔截。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command）

不過，美方透露，這並不是俄方軍機首度被美國或加拿大戰機升空攔截，在過去幾年當中，俄羅斯轟炸機、噴射戰機每年都會飛到此區域許多次。

「北美航太防衛司令部的首要任務就是保衛加拿大及美國，而我們確認並攔截在我們國家附近飛行的俄羅斯軍機」，北美航太防衛司令部指揮官歐蕭尼西（Terrence J. O'Shaughnessy）強調，單位全年無休，每天24小時、每周7天、全年365天都處於戒備狀態。

事實上，北美航太防衛司令部上周就有發現2架俄羅斯海上偵察反潛機飛入同個地點。而最近一次涉及俄羅斯軍機且啟動攔截行動的事件發生在今年5月，當時俄羅斯4架轟炸機、2架蘇愷35戰機（SU-35）飛入防空識別區，美軍2架F-22戰機緊急升空攔截。

ET快訊
游否希千萬麥拉倫停路邊　「粉絲1舉動」讓他怒爆揍：賠8萬也要
柯文哲認「颱風假多放了」　侯友宜：不能拿民眾生命開玩笑
利奇馬強襲北台灣！苗栗泰安鄉宣布10點起停班課
利奇馬北偏風雨不如預期　柯文哲坦承：颱風假多放了

關鍵字：Tu-95轟炸機,防空識別區,阿拉斯加,北美要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

攔截畫面曝！俄Tu-95轟炸機進逼阿拉斯加秀軍力　美加4戰機急升空

秀一波「火車衝浪」…乘客聞陣陣烤肉味　19歲男燒成「電火球」

夢想教孩子世界科！日師騎單車環繞全球一周　在秘魯遭卡車輾斃…

美國家情報副總監證實辭職！和總監柯茨同日離開　川普宣布新代理人選

習慣記憶惹禍！800名孩童被忘車上熱中風死亡　美提加裝「後座乘客警示系統」

才飛32公里…小飛機墜賓州民宅「殘骸飛4家後院」　機上一家3口全罹難

台灣免緊張！CNN：利奇馬風力「降級」　未來12小時須嚴防暴雨

「猛烈強颱」利奇馬襲沖繩4傷！強風繼續颳　1.5萬戶停電

俄基地爆炸至少2死7傷！「輻射值一度升高」　國防部： 一切正常

義大利執政兩黨「內鬨數月」　領導人提國會重新選舉：聯合政府已經瓦解

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

攔截畫面曝！俄Tu-95轟炸機進逼阿拉斯加秀軍力　美加4戰機急升空

秀一波「火車衝浪」…乘客聞陣陣烤肉味　19歲男燒成「電火球」

夢想教孩子世界科！日師騎單車環繞全球一周　在秘魯遭卡車輾斃…

美國家情報副總監證實辭職！和總監柯茨同日離開　川普宣布新代理人選

習慣記憶惹禍！800名孩童被忘車上熱中風死亡　美提加裝「後座乘客警示系統」

才飛32公里…小飛機墜賓州民宅「殘骸飛4家後院」　機上一家3口全罹難

台灣免緊張！CNN：利奇馬風力「降級」　未來12小時須嚴防暴雨

「猛烈強颱」利奇馬襲沖繩4傷！強風繼續颳　1.5萬戶停電

俄基地爆炸至少2死7傷！「輻射值一度升高」　國防部： 一切正常

義大利執政兩黨「內鬨數月」　領導人提國會重新選舉：聯合政府已經瓦解

快訊／柯文哲颱風SOP用LINE　侯友宜：叫區長提高警戒我們指揮官好意思回家睡？

北京完成首例同性伴侶監護公證！住院簽字問題免煩惱　相戀10年男同志樂翻

最強雨彈都下在海上！氣象局11：40說明利奇馬最新動態

利奇馬北偏…宜蘭閃過風雨「賺到颱風假」！林姿妙：我要去拜天公

鐳射光貓攻佔哥本哈根音樂節　節奏一下自帶五彩光芒

強颱利奇馬北偏風雨趨緩　宜蘭國道客運復駛

盤點消防員公認颱風天「5大白目行為」！　五分之四為戶外水上活動

人民幣兌美元中間價7連貶報7.0136　即期匯率現回穩跡象

晶片製造大廠博通擬收購賽門鐵克　交易金額上看3356億元

柯文哲嘆颱風假白放　彭啟明：從科學數字看，市長說的也沒錯

國際熱門新聞

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場..

女師秀前凸後翹身材　網暴動：想..

莎朗蒂遇害50周年　曼森的血迷..

從前有個神經病！莎朗蒂血案始末

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘..

臉狂冒黑瘤　野生鹿慘樣曝光

美廉航闖怪客「蝙蝠機上飛」尖叫..

鬧鐘狂被關　女子發現小肉球按i..

每月爽拿38萬！24歲男中樂透..

抗瘧藥致精神錯亂　劍橋生「開艙..

坐公車還在抽！　老菸槍被拖走丟..

日本女孩「絕對不會做」的11件..

小飛機墜賓州民宅　機上3人罹難

未來人爆「2062印度統一亞洲..

更多熱門

相關新聞

川普證實　美國家情報副總監辭職

美國聯邦政府高層再傳人事異動。美國總統川普8日表示，國家情報副總監高登（Sue Gordon）辭去職務，會在本月15日離開工作崗位，與現任國家情報總監柯茨（Dan Coats）同日下台。根據川普稍早的最新推文，國家反恐中心主任馬圭爾（Joseph Maguire）將於15日接下代理國家情報總監一職。

800孩童熱中風死亡！美提「後座乘客警示系統」

小飛機墜賓州民宅　機上3人罹難

美廉航闖怪客「蝙蝠機上飛」尖叫四起

美逮680無證移民　兒淚看爸媽上囚車

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深夜觸陸

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面