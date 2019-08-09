川普開鍘！開盤跌停成交破200億　中興通訊：經營一切正常

▲大陸第二大通訊設備製造商中興通訊，再次遭到美國封殺。（圖／路透社）

記者陳政錄／上海報導

中美貿易戰火持續，大陸通訊設備商華為、中興通訊屢屢成為美方祭旗對象，自美方公布設備採購禁令後，今早中興通訊A股一度直線跌停，港股跌逾11%，但中興通訊今（9日）一早發布聲明強調，公司目前生產經營活動一切均正常，基本面沒有變化。

美國行政管理和預算局於當地時間7日頒布臨時法規，將依照《國防授權法》，禁止聯邦機構以及其承包商採購華為等5家中國企業電訊設備，並將會在13日起正式生效。

▲中美貿易戰延燒，全球股市皆受衝擊。（圖／路透）

據了解，被列為「黑名單」的5家企業除華為之外，還包含中興通訊、海康威視、大華科技及海能達等。

再度做為美方祭旗的對象，中興通訊今日一早股價重挫，於A股一度直線跌停，現報每股28.10元人民幣，跌福7.08%，成交額48.28億元人民幣（約合新台幣217億元）；港股方面，一度跌逾11%後現報每股19.760港元，跌幅9.36%。

美國美國行政管理和預算局發言人伍德稱，政府強力承諾會保護我們的國家企業，不受外國對手的影響。

事實上，美國總統川普6月底與中國國家主席習近平於日本會晤後，曾表示將允許美國企業向華為銷售產品，以及解除禁令。但在7月底中美經貿第十二輪高級別磋商於上海舉行後，美中貿易戰的戰火再度加劇，川普突然宣布3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，中方則採取暫停購買美國農產品以及人民幣貶值等措施。