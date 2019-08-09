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屏東「寶貝寶貝探險趣」　迴響熱烈再加場

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▲屏東縣政府「寶貝寶貝探險趣」系列活動受到新手爸媽熱烈迴響，再加場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府「寶貝寶貝探險趣」系列活動受到新手爸媽熱烈迴響，再加場。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府「寶貝寶貝探險趣」系列活動首次辦理新生兒辦理寶寶講座，受到新手爸媽熱烈迴響，文化處從本月至12月加碼推出第二波寶寶講座，於屏東市復興圖書館、萬丹、東港、萬巒、潮州、林邊、鹽埔、九如、里港、枋寮、佳冬等11個鄉鎮圖書館辦理。

文化處表示，為推廣親子共讀，讓孩子及早接觸閱讀，今年「寶貝寶貝探險趣」加入了寶寶講座，吸引超過500組新生兒家庭參加。從8月起除了結合鄉鎮圖書館持續辦理，另針對新生兒數最多的屏東市，在屏東演藝廳的10場寶寶講座，現場並提供借書服務。

另考量到爸媽想為寶寶買第一本書時，往往不知可以從哪本書下手，除請幼教老師說明示範父母和寶寶共讀的技巧講座，在9月22日、10月27日、11月17日三場次特別與負責誠品書店童書部門的選書老師合作，介紹如何為家中寶寶挑選各種面向的書。

凡報名成功且參加全程者，可獲得幼兒借書證1張及閱讀禮袋1份，內含教育部提供的繪本與縣府加碼的洗澡書各1本，活動以2018年出生且無縣內任一公共圖書館借書證之新生兒家庭優先參加。

而針對一般讀者，文化處也在介壽圖書館辦理暑期書展與借書贈禮活動，凡下載「屏東縣公共圖書館」APP或是一次借閱10冊以上者，即贈送精緻好禮。

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關鍵字：屏東縣政府,寶貝探險趣,寶寶講座,第二波

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