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你抓綠鬣蜥…屏東縣府送「老鷹紅豆」　捕抓時注意尾巴攻擊

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▲為移除入侵種綠鬣蜥，屏東縣政府首創以受綠鬣蜥危害的農作物老鷹紅豆。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲為移除入侵種綠鬣蜥，屏東縣政府首創以綠鬣蜥換老鷹紅豆。（圖／ETtoday資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

為移除入侵種綠鬣蜥，屏東縣政府首創以受綠鬣蜥危害的農作物老鷹紅豆，作為移除獎勵產品鼓勵民眾踴躍捕捉，即日起至12月20日止，民眾如捕捉到「吻、肛」長20公分（含）以上的綠鬣蜥，每隻可兌換一盒「老鷹紅豆」禮盒，兌換地點為屏東縣政府消防局屏東分隊及潮州分隊。

綠鬣蜥美洲鬣蜥，原產於中南美洲，臺灣初期由業者引入作為寵物飼養，後因成長後體型過於龐大，屢屢遭棄養野放，以致逐漸漫延擴散，綠鬣蜥成蜥體長可達1.5公尺以上，對民眾雖不具攻擊性，但因體型碩大仍易造成民眾恐慌，及會大量攝食葉菜類農作物或園藝植物葉子造成農作物經濟損失；另高密度的野化族群於水道或溝渠兩岸挖洞產卵或挖掘洞穴渡過低溫季節，亦可能造成引水或排水硬體設施的結構損壞及堤岸侵蝕，危及居民生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

農業處長黃國榮說，外來入侵種綠鬣蜥目前主要分佈在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮、九如鄉等地區，為了防止綠鬣蜥族群繼續擴散，鼓勵民眾踴躍捕捉，特地以屏東的優良農產品「老鷹紅豆」做為移除獎勵產品，希望民眾能幫忙捕捉具繁殖能力的成體綠鬣蜥，減少農損及維護本土生態環境。

農業處表示，綠鬣蜥主要攝食植物的嫩芽、嫩葉及小昆蟲等，其成體因為外型比較不討喜，多數民眾發現時都因懼怕其外貌而不敢抓，但其實綠鬣蜥並不會咬人，主要攻擊敵人方式是利用尾巴掃動攻擊，民眾捕捉時留意其尾部即可。

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關鍵字：綠鬣蜥,屏東縣政府,老鷹紅豆,20公分

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