黑鮪魚文化觀光季大鮪扭蛋機帶動商機　屏縣府再加碼大獎

▲屏東縣政府黑鮪魚文化觀光季「大鮪扭蛋機」加碼，獎品豐富。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東黑鮪魚文化觀光季推出5月4日推出「大鮪扭蛋機」後，成為超人氣活動之一，首波推出的3000顆扭蛋在短短3周內已被扭出近9成，縣府今24日再加碼2000顆扭蛋，獎品有Dyson吹風機、Apple Watch、掃地機器人、空氣清淨機、拍立得等多項大禮，歡迎民眾把大獎扭回家。

▲▼大鮪扭蛋機排隊扭蛋。

黑鮪魚季活動自去年起推出「大鮪扭蛋機」，民眾反應超乎預期，今年大鮪扭蛋機再度登場後，即吸引大批民眾排隊扭蛋。縣府傳播暨國際事務處指出，第一波扭蛋的獎品有多項3C大獎，更有許多在地業者贊助的吃、住、伴手禮等優待券，成功帶動在地商機，粗估業績成長將近3成。因應後續連假及週末出遊人潮，縣府決定再加碼獎品，再刺激商機。

大鮪扭蛋機第二波加碼獎品有價值上萬元的Dyson吹風機、Apple Watch、及掃地機器人、負離子空氣清淨機、拍立得、AI音箱等，以及在地優良店家優待卷，共計2000顆扭蛋，球球有獎，民眾只要花費100元，就有機會抽中，歡迎民眾把大獎帶回家。

詳情可上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。