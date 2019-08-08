利奇馬暴風圈估22時觸陸！　彭啟明：致災「豪雨彈」集中1天狂炸北台灣

▲利奇馬眼牆不斷置換、7級暴風半徑280公里，已增強至強烈颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

利奇馬來襲，中央氣象局8日晚間8時30分持續發布海上、陸上颱風警報，利奇馬暴風圈接近台灣北部、東北部陸地，對北北基、桃竹苗、宜花、馬祖11縣市構成威脅，嚴防強風豪雨。天氣風險公司總經理彭啟明指出，利奇馬傍晚眼牆不斷置換並增強擴大暴風圈，預計深夜10時暴風圈將觸碰北台灣陸地，要到10日（周六）上午才可能解除警報。

氣象局發布海上陸上警報，利奇馬暴風圈正逐漸接近台灣北部及東北部陸地，對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮及馬祖構成威脅。根據觀測，晚間9時颱風中心位在台北東方約350公里海面上，以時速18公里速度，持續向西北前進，近中心最大風速每秒53公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17 級風以上；7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里，預測9日晚間8時其中心來到台北北北東方約220公里海面上。

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【警戒區域】

陸上：台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備

彭啟明表示，8日傍晚利奇馬近中心最大風速增強為每秒53公尺，根據觀測，早上到下午颱風中心眼牆閃電不斷增加、眼牆不斷置換，暴風半徑擴大至280公里，預計晚上10時暴風圈將觸碰北台灣陸地，脫離的時間大概要等到10日（周六）凌晨，但還是有雲系，清晨前有降雨，警報解除要到10日上午。

▲彭啟明：利奇馬路徑易與地形交互作用。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局）



利奇馬持續向西北前進，逼近台灣。彭啟明指出，這條路徑過程，容易跟地形產生交互作用，往西分量會多一些，依照氣象局預測路徑，颱風中心距離台灣約150公里，警戒區包含台中以北，桃園以北風雨預報則都達標放颱風假，也已經宣布停班停課，隨著颱風中心「最強雨帶」一圈一圈刷進台灣，雨勢會越來越猛，南台灣也會帶來西南環流，有持續幾天降雨，不像北台灣集中在9日一天下完！

彭啟明預報，隨著颱風接近，北台灣吹北風會很明顯，甚至有西北風，9日上午盡量避免出門，這段時間影響最嚴重。依據氣象局估計，北部山區，包含新北、桃園雨量恐達900毫米，其中集中一天就有400到600毫米雨量，是相當容易致災的雨量，平地雨量則約是山區一半，也相當可觀，全台灣都會下雨。

▼致災豪雨彈！氣象局預估，北台灣平地一天雨量約400毫米、山區總雨量破900毫米。

