　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣樂天Kobo上架有聲書　初期主打外文書種

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

樂天Kobo新增有聲書服務（圖／翻攝自樂天Kobo官網）

▲台灣樂天Kobo上線「有聲書」新服務。（圖／翻攝自樂天Kobo官網）

記者洪菱鞠／台北報導

推動台灣有聲書市場成長，樂天Kobo宣布有聲書正式於台灣上線，並同時享有台灣地區的折扣與回饋，只要購買外文有聲書加購同品項中文電子書，即現折200元。對此，博客來也表示目前正在積極開發有聲書服務，可望在明年第一季推出，滿足讀者不同情境的閱讀需求。

樂天Kobo營運部長周立涵表示，有聲書在英語市場具有一定消費力道，從推出以來也相當受到歡迎，根據樂天Kobo研究顯示，有聲書對多數用戶而言，並非替代其他方式的閱讀，而是作為增加閱讀時間的管道，像是超過50%讀者是在開車與旅行時聆聽，24%讀者在做家事時使用此服務，希望能夠更快速獲取書中內容，達到汲取知識或放鬆休閒的目的。

Kobo有聲書目前在加拿大、美國、英國、澳洲、紐西蘭等英語系國家有販售，根據過往銷售經驗，樂天Kobo分享，電子書重度閱讀者對於有聲書的需求比較高，尤其小說類有聲書銷售狀況都很不錯，以科幻懸疑小說為大宗，非小說類則以傳記類較受歡迎。

樂天Kobo提到，台灣現在也正式上線這項新服務，種類涵蓋商業理財、文學小說、人文社會、自然科普等，初期以英語系有聲書為主，未來將與出版社合作，陸續增加中文有聲書，甚至是推出台灣在地內容的有聲書，滿足更多台灣讀者的需求。此外，台灣讀者對電子書接受度越來越高，但藉由有聲書帶動電子書市場，短期內或許不會看到太大成長，不過能先讓讀者感受有聲書的服務，強化讀者黏著度，提高每周閱讀頻率，從長期來看，有助於拓展有聲書這塊重要市場。

ET快訊
快訊／桃園復興區宣布：即刻停班停課
北北基7縣市明達停班課標準　氣象局曝颱風最新動態

關鍵字：有聲書,樂天Kobo,博客來,網路書店,閱讀,電子書

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

博客來拓東南亞營運版圖　開放泰菲印越4地百貨出口

東森購物1～7月營收比去年成長30%　保健食品賣到奪冠

網友狂推開車族省油三招　幫車主顧好荷包不知不覺省出百萬年薪

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼快囤泡麵　全聯熱銷TOP 10必搶

台灣樂天Kobo上架有聲書　初期主打外文書種

博客來拓東南亞營運版圖　開放泰菲印越4地百貨出口

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱銷商品TOP 5出爐　四大超商全面備戰

強震+強颱來襲！防災品熱搜翻倍漲　防災頭套詢問高

內行才知道！「台灣量販霸主」好貨浮出水面　網友哀嚎：被搶購一空怎辦？

高中生音樂創作風靡直播圈　聲林之王張聖子、高慧君都驚艷！

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

東森購物1～7月營收比去年成長30%　保健食品賣到奪冠

網友狂推開車族省油三招　幫車主顧好荷包不知不覺省出百萬年薪

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼快囤泡麵　全聯熱銷TOP 10必搶

台灣樂天Kobo上架有聲書　初期主打外文書種

博客來拓東南亞營運版圖　開放泰菲印越4地百貨出口

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱銷商品TOP 5出爐　四大超商全面備戰

強震+強颱來襲！防災品熱搜翻倍漲　防災頭套詢問高

內行才知道！「台灣量販霸主」好貨浮出水面　網友哀嚎：被搶購一空怎辦？

高中生音樂創作風靡直播圈　聲林之王張聖子、高慧君都驚艷！

禮輕情意重！用「六月初一.8 結蛋捲」巴結每個人的心～

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

林佳龍提陸客從第三方入境免簽　旅遊業：不能在檯面上宣傳！

颱風天下雨不用怕，有這3件「潮流雨衣」絕對萬無一濕

亞洲貨幣齊揚！新台幣收盤大升1.24角　收31.363元兌1美元

感動收女兒父親節禮物　爸一看傻眼「把我的眼淚還來」

剪唇＆舌繫帶超流行！醫揭「不需要挨這刀」：有這2狀況再考慮

Nissan「超帥8人座」Serena小改款上市！半自動駕駛科技搭載

外媒爆料：微軟竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」...Cortana錄到搜尋色情內容

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

4男揪團騎車環島　他見背後「義氣宣告」秒噴淚：一生就夠了

消費熱門新聞

內行才知！台灣賣場霸主好貨浮出..

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼..

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱..

首創！「黃金榴槤」比薩夏季限定..

熱血開練！「啦啦隊女神」搶先體..

霸氣「米奇摩天輪」驚現超市！1..

限時35天！「豬肉滿福堡」買一..

肉多多高CP值套餐　299元吃..

新光三越A9七夕停電達45分鐘

「利奇馬颱風」進逼！量販湧人潮..

最受網友歡迎7大摩鐵　台中包辦..

神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自..

限3000組！「小熊維尼爆米花..

肯德基最強「謎樣霸主」！背後3..

更多熱門

相關新聞

博客來開放泰菲印越4地百貨出口

博客來歡慶24週年慶，即日起全館上萬種書籍、百貨參展商品4折起，同時宣布海外百貨出口版圖開放泰、菲、印、越4地，並推出自製影音節目，預估活動業績至少成長1成以上，並帶動海外會員數年增1成以上。

線上漫博7折起　原生電子漫畫最低15元

韓爬樹⋯博客來秒推「爬樹的魚」

線上夏日電玩月集結500種遊戲全攻略

書局、網路書店折扣季　萬種商品2折起

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面