台灣樂天Kobo上架有聲書　初期主打外文書種

▲台灣樂天Kobo上線「有聲書」新服務。（圖／翻攝自樂天Kobo官網）

記者洪菱鞠／台北報導

推動台灣有聲書市場成長，樂天Kobo宣布有聲書正式於台灣上線，並同時享有台灣地區的折扣與回饋，只要購買外文有聲書加購同品項中文電子書，即現折200元。對此，博客來也表示目前正在積極開發有聲書服務，可望在明年第一季推出，滿足讀者不同情境的閱讀需求。

樂天Kobo營運部長周立涵表示，有聲書在英語市場具有一定消費力道，從推出以來也相當受到歡迎，根據樂天Kobo研究顯示，有聲書對多數用戶而言，並非替代其他方式的閱讀，而是作為增加閱讀時間的管道，像是超過50%讀者是在開車與旅行時聆聽，24%讀者在做家事時使用此服務，希望能夠更快速獲取書中內容，達到汲取知識或放鬆休閒的目的。

Kobo有聲書目前在加拿大、美國、英國、澳洲、紐西蘭等英語系國家有販售，根據過往銷售經驗，樂天Kobo分享，電子書重度閱讀者對於有聲書的需求比較高，尤其小說類有聲書銷售狀況都很不錯，以科幻懸疑小說為大宗，非小說類則以傳記類較受歡迎。

樂天Kobo提到，台灣現在也正式上線這項新服務，種類涵蓋商業理財、文學小說、人文社會、自然科普等，初期以英語系有聲書為主，未來將與出版社合作，陸續增加中文有聲書，甚至是推出台灣在地內容的有聲書，滿足更多台灣讀者的需求。此外，台灣讀者對電子書接受度越來越高，但藉由有聲書帶動電子書市場，短期內或許不會看到太大成長，不過能先讓讀者感受有聲書的服務，強化讀者黏著度，提高每周閱讀頻率，從長期來看，有助於拓展有聲書這塊重要市場。