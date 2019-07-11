書局、網路書店折扣季　萬種商品2折起省錢挖寶去

▲三民書局66週年慶，祭出書籍優惠、滿額贈等好康活動。（圖／三民書局提供）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年便宜採購暢銷好書趁現在。三民書局歡慶成立66週年，以「遇見‧故事」作為週年慶主題，不僅在粉絲專頁募集讀者的人生故事，也以「古籍今注新譯」叢書經典的藍色封面為靈感開發文創筆記本，期望勾起老讀者的回憶，也拉近與新讀者的距離，此外，7/10～8/5門市與網路書店同步祭出萬種商品2折起。

三民書局表示，週年慶首5日在門市出示身分證字號中的3或6，即享單筆消費滿1,299元現折66元；首5日在網路書店單筆消費滿千送百，首次加入網路書店會員還送100元折價券。

▲以經典叢書封面為靈感開發的文創筆記本。

週年慶期間，三民出版品單本79折，三本75折，部分商品除外，特別推薦焦點新書《圖解 正向語言的力量》，以及名偵探柯南漫迷、影迷不容錯過的江戶川亂步「少年偵探團」系列，另有6本500元、超值66折專區等讀者前來挖寶。此外，iREAD愛閱讀繪本書系今夏強推議題繪本《容得下你 容得下我》，引導孩子學會同理與包容的重要。

博客來日前公布2019上半年閱讀解析，歸納出3大閱讀頭條，《蔡康永情商課》榮登上半年暢銷榜首、「本土作家」稱霸文學各類版品、「108課綱」上路帶動童書轉型，即日起至7/31也推出「閱讀頭條」書展活動，除提出年重點閱讀議題與讀者深度溝通，包含中文、外文、簡體、雜誌、電子書，數量超過2千種參展品項，全面79折起，指定書目任選3書75折。