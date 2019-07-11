　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

書局、網路書店折扣季　萬種商品2折起省錢挖寶去

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

三民書局66週年慶（圖／業者提供）

▲三民書局66週年慶，祭出書籍優惠、滿額贈等好康活動。（圖／三民書局提供）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年便宜採購暢銷好書趁現在。三民書局歡慶成立66週年，以「遇見‧故事」作為週年慶主題，不僅在粉絲專頁募集讀者的人生故事，也以「古籍今注新譯」叢書經典的藍色封面為靈感開發文創筆記本，期望勾起老讀者的回憶，也拉近與新讀者的距離，此外，7/10～8/5門市與網路書店同步祭出萬種商品2折起。

三民書局表示，週年慶首5日在門市出示身分證字號中的3或6，即享單筆消費滿1,299元現折66元；首5日在網路書店單筆消費滿千送百，首次加入網路書店會員還送100元折價券。

三民書局66週年慶（圖／業者提供）

▲以經典叢書封面為靈感開發的文創筆記本。

週年慶期間，三民出版品單本79折，三本75折，部分商品除外，特別推薦焦點新書《圖解 正向語言的力量》，以及名偵探柯南漫迷、影迷不容錯過的江戶川亂步「少年偵探團」系列，另有6本500元、超值66折專區等讀者前來挖寶。此外，iREAD愛閱讀繪本書系今夏強推議題繪本《容得下你 容得下我》，引導孩子學會同理與包容的重要。

博客來日前公布2019上半年閱讀解析，歸納出3大閱讀頭條，《蔡康永情商課》榮登上半年暢銷榜首、「本土作家」稱霸文學各類版品、「108課綱」上路帶動童書轉型，即日起至7/31也推出「閱讀頭條」書展活動，除提出年重點閱讀議題與讀者深度溝通，包含中文、外文、簡體、雜誌、電子書，數量超過2千種參展品項，全面79折起，指定書目任選3書75折。

ET快訊
楊丞琳「病態愛情觀」綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變
豪大雨狂炸南高屏！「西南風雨彈」還要下多久..氣象局說話了
iPhone瀏海準備掰掰？爆「明年採用新款超小前鏡頭」
楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」　遠距5年嫁了：難得碰到這樣的
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：網路書店,三民書局,博客來

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

博客來公布2019上半年3大熱搜趨勢　暢銷TOP100好物

書局、網路書店折扣季　萬種商品2折起省錢挖寶去

核心機實測！找回曲線「坐」著練　5分鐘就有運動感

開山里紅了網購賣翻了　防疫商品熱搜一夜激增3倍

史上最萌！全球唯一「卡娜赫拉的小動物」冰淇淋禮盒　COLD STONE限量開賣

插旗南台灣！小7「美妝複合店」一口氣開2家　消費滿499元限時送好禮

韓熱銷50萬件PUMA女性休閒服　在台開賣加碼多送一件CP值高

每片都吃得到牛奶糖香！網友敲碗「森永牛奶糖千層」終於要來了

【廣編】街頭籃球結合經典球衣　鬥到底主題日反應熱烈

清邁泰國料理×法式皇室頂級甜點　Tha ï J雙主廚聯手霸氣上菜

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

加油沒熄火！18歲女失手油門一催　直直撞「黑白馬」...網笑：報警處理

書局、網路書店折扣季　萬種商品2折起省錢挖寶去

核心機實測！找回曲線「坐」著練　5分鐘就有運動感

開山里紅了網購賣翻了　防疫商品熱搜一夜激增3倍

史上最萌！全球唯一「卡娜赫拉的小動物」冰淇淋禮盒　COLD STONE限量開賣

插旗南台灣！小7「美妝複合店」一口氣開2家　消費滿499元限時送好禮

韓熱銷50萬件PUMA女性休閒服　在台開賣加碼多送一件CP值高

每片都吃得到牛奶糖香！網友敲碗「森永牛奶糖千層」終於要來了

【廣編】街頭籃球結合經典球衣　鬥到底主題日反應熱烈

清邁泰國料理×法式皇室頂級甜點　Tha ï J雙主廚聯手霸氣上菜

雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕對完勝！

美國聯準會主席鲍爾：讓美國恢復金本位制並不是個好主意

花1200億打造！英航母「伊麗莎白女王號」驚傳漏水中斷海試…3船員險淹死

中職／統一獅拚史上首支1600勝　再2勝達標是史上第1

環保署調整空品標準　PM10加嚴、西半部空汙嚴重PM2.5不調整

爸拔泡溫泉...怕水掰咖狗「突然跳水」游到身邊　原因感動千人

爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換雞排吧

30kg毒餌藏棲息地！3男「濫殺4400隻百靈鳥」謀利　判賠近2000萬

中職／尼克斯對決包林傑　運彩看好桃猿勝富邦

南韓晶片趁機「清庫存」拉高價格！迎戰日本限制半導體材料出口

沒在怕川普！聯準會主席4年「就是要做滿」　遭視為破壞美國經濟兇手

消費熱門新聞

西螺麻糬大王快閃板橋車站爆人潮

水果攤老闆揪甘心標語引熱議

小7「美妝複合店」插旗南台灣　..

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一..

集滿3張「免費送大麥克」！麥當..

超寫實人體雕塑　民眾驚：太逼真

每片都吃得到牛奶糖香！網友敲碗..

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

「黃金組合大亨堡」限定這些小7..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕..

更多熱門

相關新聞

情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍

上半年受到國內外政經情勢變動，包括中美貿易問題、婚姻平權、罷工、總統大選、學測以及影劇話題熱潮等事件影響，牽動閱讀風向，其中以心理勵志、童書、商業理財等類別書籍業績成長幅度較高，博客來歸納出3大閱讀頭條，展現大眾透過閱讀取得自我與內在的平衡，以及對經濟與社會趨勢的關注。

博客來公布2019上半年3大熱搜趨勢

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回應了

為什麼愛說謊進階版　出版社要送給雄中生

網跪求這本酸韓國瑜書…博客來回應了

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

勇警遭殺乘客全圍觀？女乘客淚訴真相

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面