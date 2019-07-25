動漫迷快看！線上漫博7折起　原生電子漫畫最低15元

▲博客來觀察到，BL為漫畫、輕小說市場上最夯的題材，電子漫畫輕小說是最有銷售潛力的代表。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近年動漫、輕小說吹起懷舊風，像是《美少女戰士》、《阿基拉》等經典漫畫持續重出，喚起不少漫迷的記憶，而另一類BL題材，在漫畫、輕小說市場上也很夯；博客來觀察，上半年BL漫畫業績逆勢成長1成，BL輕小說成長近2成，在出版量減少的動漫市場中一支獨秀。

博客來從銷售數據發現，進入暑假後，電子書漫畫、輕小說銷量明顯提升，業績較6月成長超過6成，更較去年同期成長1倍以上，表現亮眼，顯見讀者對電子版本的需求正在提升，亦為最有銷售潛力的代表。

▲BL漫畫《男色英雄圖鑑》，原定價320元，線上漫博特價253元。（圖／博客來提供）

「動漫博覽會」即將在8月初登場，為迎接暑假漫畫、輕小說市場需求高峰，博客來搶先推出線上「2019動漫博覽會」，即日起至9月8日，漫畫、輕小說、圖文書、電子書超過6,000種書籍全面7折起，此外，看好電子書漫畫市場的銷售潛力，今年電子書漫畫品項數增加到2,500種為歷年最多，最低5折起，原生電子漫畫更破盤下殺15元起。

博客來表示，今年電子書動漫展，首推近百套由日本、中國引進無紙本書版的原生電子漫畫，題材以女性向、尺度較大的戀愛漫畫最受讀者青睞；另搭配柯南最新劇場版風潮，主打《名偵探柯南》與基德為主角的《神偷怪盜》系列5本79折，約紙本書定價52折，預估可帶動柯南系列電子書業績成長125%。

▲在柯南劇場版《紺青之拳》熱映刺激下，周邊商品買氣旺，限量簽名版和福袋不到一個月預購數量已突破千件，網路書店也趁這時候主推《名偵探柯南》電子書漫畫。（圖／博客來提供）

樂天kobo同樣規劃漫畫輕小說展「異起前往你的世界GO」，集結經典漫畫、BL輕小說、奇幻漫險小說等，單本79折起，單筆滿20本，再加碼送樂天點數150點。另外也獨家與日本株式會社l.Meisters合作，上架《櫻戶町10秒保衛戰》6卷、《少女顏面崩壞》等人氣系列，提供更多日本漫畫給華文讀者。樂天kobo也發現到，輕小說是近期銷售主力，如《文豪Stray Dogs》、《為美好的世界獻上祝福！》皆創出佳績。

看好長假帶動的閱讀商機，momo購物網推出「網路書城兒童暑期閱讀聯展」，集結三采、上誼、閤林、康軒等各大出版社，從寶寶啟蒙到親子溝通橋樑等相關書籍，眾多童書下殺35折起，預估活動期間銷售將成長3成。由於暑假期間強檔動畫電影接連上映，momo購物網也觀察到，動畫電影原著及繪本銷售已較上月成長近2倍，如玩具總動員電影原著、冰雪奇緣精彩故事集等皆為人氣商品，此外，「兒童教具」伴讀故事機、科學玩具也在假期的推動下掀起一波買氣。

▲迪士尼經典動畫電影原著一次收藏，3本75折。（圖／momo購物網提供）