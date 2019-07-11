線上夏日電玩月　一次集結超過500種設定集、遊戲攻略本

▲暑假是電玩的銷售高峰期，博客來首推線上「夏日電玩月」。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2019夏日電玩展即將於7/12登場，緊接著全球規模最大的2019科隆遊戲展也將於8月展開，一波波活動帶動電玩商機，不只網購電玩遊戲類商品搜尋量爆增，較上個月成長超過6成，像是設定集、攻略本等相關出版品需求量，也在網路書店持續上揚。

博客來觀察，寒暑假的實體動漫展持續增加手遊廠商進駐，凸顯娛樂行為的轉移正影響更多看動漫的年輕客群；另一方面熱門手遊/遊戲IP化跨界改編為影視作品、動漫出版品的數量也逐年成長，包括以武士刀本身作為主題在日本造成社會現象的《刀劍亂舞》、人氣手遊《Fate》、在小朋友圈相當受到歡迎的《妖怪手錶》與近日宣布將製成真人版動畫的戀愛向手遊《戀與製作人》等都是代表作品。

今年博客來首度推出「2019夏日電玩月」，包含熱門遊戲設定集、資料集為主的中文書，日文MOOK最新日本手遊、桌機遊戲攻略、設定集、番外畫冊小說，各式攻略集與設定集，特殊珍藏用套裝精品進口外文書，參展商品超過500種，展期部分英文電玩設定集/畫冊/周邊，即日起自8月18日，精選2本75折、日文MOOK任選2刊9折，再送動漫遊戲卡套組。

其中，除了有全球限量《湯姆克蘭西全境封鎖：世界》畫集、30年遊戲資料總集合的《超級瑪利歐官方遊戲百科》，還有熱銷千本的《刀劍亂舞》美術設定集，單本書就曾帶來百萬銷售業績，近期最受歡迎的遊戲出版品以社群式冒險手遊《碧藍幻想》（Granblue Fantasy），相關出版書籍一年內賣出超過千冊，銷售力道不可小覷，電玩迷可趁這一波入手收藏。

▲《湯姆克蘭西全境封鎖 世界》畫集全球限量版。

▲碧藍幻想GRANBLUE FANTASY遊戲公式設定資料集 5 EXTRA WORKS。

樂天市場同樣觀察到近期站上「電玩」、「電競」等相關關鍵字搜索量激增，較上個月成長5成，相關商品銷量也暴增2倍。另發現站上女性消費者對電玩的購買力激增4成，平均年齡分佈多為25～35歲，從下單量進一步觀察，switch遊戲片、電競滑鼠、耳機類別等商品最熱門，喜歡遊戲類型則是冒險遊戲及多人線上角色扮演遊戲為主。