博客來拓東南亞營運版圖　開放泰菲印越4地百貨出口

▲博客來歡慶24週年慶，即日起至9月8日，推出獨家新品、經典懷舊、暢銷24年TOP10、綠色MIT品牌、百元商店等活動單元，雙會場聯合特賣上萬種書籍、百貨參展商品4折起。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

博客來歡慶24週年慶，即日起全館上萬種書籍、百貨參展商品4折起，同時宣布海外百貨出口版圖開放泰、菲、印、越4地，並推出自製影音節目，預估活動業績至少成長1成以上，並帶動海外會員數年增1成以上。

目前博客來站上已開放182萬種書籍，可配送至全球150個國家與地區，為搶攻跨境電商市場，2017年成立「海外專館」，現已屆滿2週年，在今年更增設泰國、菲律賓兩處海外專區，更開放泰國、菲律賓、印尼、越南四地百貨商品出口，可購買百貨商品數多達26萬種，可望觸及近9成東南亞地區消費者。

在拓展海外營運版圖後，博客來百貨商品海外出口將由原本的日韓、港澳、新馬、美國、紐澳9個地區，拓展到13個地區，海外專館則是累計有11個。

另回顧2019上半年海外購物暢銷榜，博客來發現，書籍冠軍為《蔡康永的情商課》，依序是《早上六點半遇見五月天：人生無限公司紀實》、《2019唐綺陽星座運勢大解析》、《教養的真相》、《遠藤同學的實驗筆記》；百貨影音商品部分，五月天深受海外會員青睞，相關作品包辦TOP1～3，TOP 4是在勇奪上半年美食保健類暢銷榜冠軍，上半年已熱銷超過6萬包的海製麵所曾拌麵系列拿下，台灣新創業者推出的首款商品伸縮自如方便攜帶的隨行杯「WAYCUP 威客杯」，則榮登海外百貨暢銷榜TOP5。