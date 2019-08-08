108課綱上路！教育部投450億擬配套　蘇貞昌籲持續精進

▲蘇貞昌。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蔣婕妤／台北報導

108課綱即將上路，教育部國教署長彭富源針對十二年國教課綱推動進度指出，新課綱歷經十年準備終於要上路，這是首次將國小至高中職長達12年的國教課程整併規劃。103年發布總綱後，全面展開前置工作與配套研擬，投入大量人力物力，相關經費更達450.7億元，後續將與各地方政府及各級學校強化合作，引領每一位孩子深化核心素養。

行政院長蘇貞昌8日在行政院會中表示，教育最重要的目的，就是讓每一個孩子都能在成長的過程中，適性學習，找到自己獨特的定位，並成為一個更好的自己。108課綱歷經2年6個月、近2百場次的審議，終於在今年6月完成，要感謝教育部長及所有同仁，這是推動十二年國教最重要的關鍵，也是台灣第一次將十二年國教放在一起統合研發審議的課綱。

蘇貞昌提到，108課綱的目標，不只是要讓孩子從教育中獲得考試的技能，還要讓他們成為學習的主體，認識自己、認識世界，有能力面對未來的各種挑戰，「這個課綱就要在108學年度正式上路，期待它能穩健順利實施」。

蘇貞昌指出，108課綱涵蓋高中、國中及國小階段，強調探究與實作能力，以期培養學生創新、思辨、跨域與實作的能力，請教育部持續輔導地方政府及學校依課綱精神加強課程設計與研發，並積極活化教師教學，為十二年國教啟動全新的課程樣貌、教學方式及學習型態，以達適性揚才目標。

蘇貞昌強調，108課綱實施所涉及各教育階段的改變，包括教師增能、教學資源整備等各項配套措施與計畫的執行，都請教育部務必妥善規劃，並積極廣開108課綱說明會，讓學校師生及家長更加瞭解。108課綱實施後，也請教育部持續關注並支持教學現場所反映各項涉及學生學習權利以及教學需求等建議，持續精進，中央與地方共同合作，確保108課綱理念順利落實。