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莫拉克風災10周年　蘇貞昌：更謙卑的面對大自然

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▲▼蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心。（資料照／行政院提供）

記者呂欣玫／綜合報導

強颱「利奇馬」正逐步進逼台灣，行政院長蘇貞昌8日表示，10年前的今天，莫拉克颱風重創台灣，「我要特別提醒各有關部會與各級政府務必提高警戒」，人定不再能勝天，必須更謙卑的面對大自然。

中央氣象局7日下午發布「利奇馬」海上颱風警報，蘇貞昌8日於行政院會中表示，8日下午及9日將是影響台灣最明顯的階段，中央已成立災害應變中心，由內政部長徐國勇擔任指揮官，「我要特別提醒各有關部會與各級政府務必提高警戒」，因應颱風可能夾帶的豪大雨，提前完成各項防颱整備工作。

蘇貞昌指出，10年前的今天，莫拉克颱風夾帶創紀錄的超大豪雨，共2500毫米幾乎等於一整年的雨量，集中在2天內於南部地區傾瀉而下，造成全台共計699人死亡、農損近2百億元的重大災情，而發生在1999年的921大地震，同樣造成上萬國人死傷、基礎設施嚴重受損，全國經濟損失更達3,647億元。

蘇貞昌說，雖然台灣人民用無比堅韌的勇氣、友善與大愛，從災難中重新站穩腳步，展現最強大的生命力，但也讓國人深刻體會，人定不再能勝天，必須更謙卑的面對大自然。

蘇貞昌表示，台灣位處地震、風災頻繁地帶，面對極端氣候以及災害發生頻繁化、劇烈化的挑戰，「政府必須以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系還有哪些不足之處」，並完備各項災防法規、建立更縝密的防救災作業計畫，同時透過科技精進整體災防能量，擴大公私協力，共同打造韌性國土，讓國人加強防災、離災、減災，並能從各種災害中迅速復原，共創安居樂業的永續家園。

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關鍵字：蘇貞昌,莫拉克風災,利奇馬

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