快訊／無重大災情！強震遇颱風　蘇貞昌：務必加強緊戒 防災做到最好

▲蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

根據中央氣象局的地震報告，8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇第一時間坐鎮應變中心。蘇貞昌聽取報告後表示，謝天謝地全台沒有重大災情，他指示第一線救災同仁，務必加強緊戒、防災要做到做好。

強震搖全台，蔡英文向國人喊話，「各位國人同胞，剛剛的地震可能都讓大家在清晨驚醒。請保持冷靜，目前政府已持續了解各地情形，中央災害應變中心與各縣市皆保持聯繫查詢，通訊正常。國軍警消等單位都已在崗位上確認資訊並預為因應，請國人放心。」

蘇貞昌一早六點即趕往中央災害應變中心，不到六點半已經在第一時間坐鎮。蘇貞昌聽取各單位報告後表示，這一次在颱風預防的期間，又剛剛碰到新的地震，是少有情況，感謝工作崗位各位同仁的盡心盡力，「目前沒有任何災情傳出，就算有，極少部分停電也已經修復，目前接到的狀況，並沒有災情，謝天謝地」。

蘇貞昌提到，請各位同仁一定要加強緊戒，就各部會情況，和相關產業要密切聯繫，也請用各種通訊讓民眾知道狀況，讓民眾能夠安心，也請民眾要注意各種預防，「請各位務必盡心盡力，保持最高緊戒」。

蘇貞昌指出，要請第一線救災同仁做好最有效率的各種調度，看到中央災害應變中心的同仁徹夜留守，一大早就到位，運作也很良好，非常肯定跟感謝，他也再次重申，「務必讓我們防災做到最好，災害減到最小，務必讓我們國家能夠挺過各種情況的災害，讓民眾安居樂業」。