快訊／強震全台5128戶停電！蘇貞昌、徐國勇第一時間坐鎮應變中心





▲蘇貞昌、徐國勇坐鎮應變中心。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據中央氣象局的地震報告，8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域。根據中央災害應變中心資料，因強震全台多達5128戶停電，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇第一時間坐鎮應變中心。

強震搖全台，蔡英文向國人喊話，「各位國人同胞，剛剛的地震可能都讓大家在清晨驚醒。請保持冷靜，目前政府已持續了解各地情形，中央災害應變中心與各縣市皆保持聯繫查詢，通訊正常。國軍警消等單位都已在崗位上確認資訊並預為因應，請國人放心。」

蘇貞昌及徐國勇第一時間趕赴中央災害應變中心，了解各地災情，徐國勇透過臉書與國人報告，「我稍早已抵達中央災害應變中心了解災情。先跟大家說明，內政部於昨日18時30分即爲因應利奇馬颱風來襲，成立中央災害應變中心，今晨地震發生時，各部會已立即同步啟動應變作業，中央災害應變中心也向各地方政府了解災情狀況。空勤總隊直升機也起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘。」

徐國勇表示，「提醒大家，利奇馬颱風來襲造成東部及北部豪大雨，地震後可能會所引起山坡地土石鬆動造成災害，相關部會將進行相關防災整備及緊急應變措施，也請民眾務必注意。」