北北基明天是否放颱風假　基隆市長林右昌：下午6時開會決定

▲ 強颱「利奇馬」進逼！北北基9日是否上班上課，林右昌：下午6時可望有答案。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

強颱「利奇馬」朝台灣方向進逼，基隆市長林右昌8日主持颱風防災準備會議後，接連視察基隆仁一路抽水站及周邊住戶安裝防水閘門、八堵路雨水下道改善工程，叮嚀民眾要落實防颱工作。林右昌表示，8日下午6時將再次召開應變會議，依據氣象預報資訊，希望和新北、台北市協調，儘早宣布9日是否上班上課。

基隆市長林右昌在工務處長張元良、基隆後備指揮部指揮官謝廣仁上校等人陪同，先前往仁一路抽水站，視察排放測試運作，還步行至愛五路內了解周邊住戶安裝防水閘門。林右昌不忘叮嚀居民，落實防颱工作，平時油水分離要落實。

請繼續往下閱讀...

林右昌指出，依據氣象報導，9日凌晨起影響劇烈，他8日特巡視低窪地區防颱防淹整備，相關機具備便。颱風前進方向確定，下午6時將再次召開應變會議，依據氣象預報資訊，希望和新北、台北市協調儘早宣布9日是否上班上課，讓民眾有所準備。

▲ 強颱「利奇馬」進逼！基隆市長林右昌前往仁一路抽水站，視察排放測試運作。

工務處表示，近年來加強抽水站維護操作、下水道管渠清淤外，與仁愛區愛四路周邊、中正區信五路周邊、安樂區大武崙溪，易淹水區域的區公所、里長配合通知裝設防水閘門時機，期達到預警、避災、減災、防災。

隨後，一行人馬不停蹄前往八堵路，視察雨水下道改善工程進展。林右昌視察後表示，鐵路橋下涵洞，幾乎每逢颱風必淹，市府為解決淹水問題，進行雨水下道改善工程，新的箱涵排水斷面比之前增加十倍以上的容量。

工務處表示，未來完成後，透過排水站的匯流井，直接把逕流排入基隆河，解決八堵路長期積淹水狀況。他說，目前工程還未做好，颱風來襲，但水路是挖通，雨水進入匯流井排放基隆河中。

▲ 強颱「利奇馬」進逼！基隆市長林右昌視察雨水下道改善工程進展。

工務處表示，八堵路雨水下道改善工程，自2019年6月20日開始施工，現已開挖60公尺長，完成40公尺（寬2.5*深2公尺）的箱涵。工程未完工前，提高排洪速度，減少淹水機率與時間。

基隆河沿岸16座抽水站及市區4座抽水站，在陸上颱風警報發布後，增派人員進駐抽水站留守待命，監視水位並確實操作抽水機，遇緊急事項立即通報，保持抽水站各項功能正常。