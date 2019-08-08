華為發布2025十大趨勢：預估「全球58%人口」能享有5G服務

▲華為提出2025年的十大趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

華為今（8）日發布「全球產業展望GIV@2025」，並預估到了2025年，智慧技術將滲透到每個人、每個家庭、每個組織，全球58%的人口將能享有5G網路服務，14%的家庭擁有「機器人管家」，97%的大企業採用人工智慧（AI）。

綜合陸媒報導，華為基於對交通、零售、金融、製造、航空等17個重點行業的案例研究，並結合定量數據預測，進一步提出了面向2025的十大趨勢，分別是全球14%的家庭將擁有自己的機器人管家；採用虛擬實境或擴增實境（VR/AR）技術的企業將增長到10%；智慧個人終端助理將覆蓋全球90%的人口。

另外，C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）蜂窩車聯網技術也將嵌入到全球15%的車輛；每1萬名製造業員工將會與103個機器人共同工作；97%的大企業將採用AI；企業的數據利用率將達到86%。

▼5G時代即將來臨。（圖／123rf）

華為再指，到了2025年，全球所有企業都將使用雲技術（cloud technology），而基於雲技術的應用使用率將達到85%；全球將部署6500萬5G基地台，服務28億用戶，58%的人口將享有5G服務；最後一項則是全球年存儲數據量將高達180ZB。

華為全球ICT基礎設施業務首席行銷長張宏喜表示，「人類的探索永不止步，從地球到太空要飛得更高，從過去到未來要看得更遠，從創新到創造要想得更深。今天，以人工智慧、5G、雲計算為主導的第四次工業革命所帶來的改變，正在改變各行各業，推進智能世界加速到來。」