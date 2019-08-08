月嫂打瞌睡！2天大嬰兒遭重摔落地　產婦痛哭：他的腦部還沒發育好耶...

▲孩子才出生2天就被重摔在地。（圖／翻攝自《看看新聞》）



實習記者賴韻如／綜合報導

有些人孕婦產後會選擇請照顧母嬰的護理員「月嫂」來家裡幫忙，但如果遇上恐怖月嫂真的是一場噩夢。大陸鄭州一名耿先生就控訴，日前請了醫院推薦的月嫂來照顧孩子，沒想到這名月嫂因為太累打瞌睡，不小心將自己才剛出生2天的親生兒重摔在地。

據《看看新聞》報導，事件發生於上月初的晚上，當時坐在一旁玩手機的耿先生突然聽到一聲巨響，隨後便傳來宏亮的哭鬧聲，上前查看後才發現，原來是月嫂抱著嬰兒的時候不小心睡著了，手滑誤將孩子重摔在地。這名僅僅出生2天的嬰兒頭上腫了一大包，經醫院檢查，證實嬰兒出現顱內出血的情況。

▲孩子頭上腫了一大包。（圖／翻攝自《看看新聞》）

耿先生的妻子痛哭表示，「誰會願意讓這麼小的孩子就打麻藥，還要挨針，他的腦部都還沒發育好，就被醫院推薦的月嫂摔在地上，雖然月嫂一直說是自己的問題，可是道歉有什麼用...。」耿先生的母親也難過表示，孩子出生本來是件開心的事，卻發生這種事，如今事情都過去一個多月了，醫院也完全沒有任何賠償。

▲醫院負責人出面解釋。（圖／翻攝自《看看新聞》）



對此，醫院負責人也出面解釋，月嫂是因為長時間沒有休息、太累了，才會造成這場意外。

這起離譜的意外一曝光後，就立即引來網友議論，大家紛紛留言，「孩子真的太可憐了...」、「道歉有用嗎」、「孩子出生不到48小時，這個月嫂才幹了幾天，累什麼？」、「太心痛了」、「花那麼多錢請月嫂結果卻換來這種結果...」。也有網友分享自己的經驗，「我生完孩子後是請我婆婆來照顧，當時她也經常抱著小孩就打瞌睡，我每次一看到，就會放下手裡的事去抱小孩，叫她睡覺，最後還是決定自己帶比較放心。」